Юридический дизайн отмечен премией Рунета

В Москве 7 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония Премии Рунета 2021. Награждение лауреатов состоялось в кинотеатре «Художественный».

Впервые в истории премии одного из победителей в каждой номинации выбирал искусственный интеллект (ИИ). В категории «Государство и Общество» ИИ отдал своё предпочтение сервису по юридической поддержке для родителей, разработанному консалтинговым агентством LegalPics для фонда «Подари жизнь».

Сервис предназначен помочь родителям и опекунам детей разобраться в большом количестве юридической информации, а также облегчить нагрузку на юристов и волонтеров Фонда от повторяющихся запросов. Это также позволило дать возможность Фонду уделять больше внимания нетипичным и особо сложным случаям. Сервис состоит из 10 разделов, каждый из которых раскрывает отдельную большую тему, например, обязательное медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь, больничный лист и др.

«Когда у родителей заболел ребёнок, у них рушится мир. Они не знают, куда обращаться. Благодаря проекту фонда «Подари жизнь» и компании LegalPics родители теперь могут получить все ответы, причем ответы написаны крайне простым языком с использованием прекрасных картинок. Родителям не надо пытаться понять, что написали законодатели в том или ином законе», — отметила директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Компания LegalPics пришла в Фонд с предложением помочь родителям и опекунам преодолеть барьеры при взаимодействии в правовом поле. Задача была в том, чтобы создать удобный сервис для точного и быстрого поиска необходимой юридической информации. Объединение юридической экспертизы, компетенций в дизайне и коммуникациях позволили создать сервис, в котором материалы представлены в доступной и интуитивно понятной форме для пользователя.

Подход юридического дизайна может быть применимым в коммуникации как в рамках бизнес-отношений, так и в системе «человек-государство», особенно в благотворительной сфере, где необходима инклюзивность. При этом могут быть использованы различные визуальные инструменты: от инфографики до комиксов.

«Для всех, кто занимается юридическим дизайном в России, сегодня большой праздник. Я очень рада, что мы нашли отклик у Фонда. Я благодарю Екатерину Шергову, директора благотворительного фонда «Подари жизнь», что мы вместе пронесли эту философию открытой правовой среды в нашем продукте. Это большой день и большой шаг для нас для всех», — сказала Мария Дорошенко, генеральный директор агентства LegalPics.

«Сегодня бизнес может и должен быть социально ориентированным, в том числе инвестируя свою экспертизу и компетенции там, где это принесёт наибольшую пользу. Так, мы считаем, что возможности креативных индустрий, художников и творцов могут дать нужный эмоциональный эффект в сложных коммуникациях. Например, для инклюзивного проекта по работе с детьми с аутизмом мы реализовали коммуникационный продукт в виде комикса и привлекли к работе над проектом художницу с ограниченными возможностями здоровья по слуху», — отметила Мария Дорошенко.

Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

Фото – сайт legalpics.ru

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