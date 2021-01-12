Завершается капитальный ремонт и реконструкция домов культуры в семи городских округах Подмосковья

В 2021 году завершится капитальный ремонт и реконструкция домов культуры в семи городских округах Подмосковья.

В 2021 году будет завершен капитальный ремонт домов культуры в Орехово-Зуеве, Волоколамске, Пушкинском городском округе, городском округе Балашиха (мкр Кучино), Сергиево-Посадском городском округе (г. Пересвет), городском округе Зарайск (д. Карино). Завершится реконструкция дома культуры в Протвино.

Также планируется, что в 2021 году в 300 домах культуры появится электронная продажа билетов. Будет запущена Единая платформа записи в клубные формирования домов культуры. Она станет первой в России современной цифровой платформой, позволяющей не только быстро записаться в кружок рядом с домом, но и посмотреть события, активности, которые есть в доме культуры.

В Московской области в настоящее время в 925 домах культуры работают более 16 тысяч клубных формирований, в которых занимаются более 334 тысяч человек. За последние семь лет отремонтировано и построено 46 домов культуры.

Всего в рамках государственных программ «Культура Подмосковья», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в течение 2021 – 2025 гг. предусмотрена модернизация 55 домов культуры. Это одна из самых больших программ модернизации домов культуры в стране.

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