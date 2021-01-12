«Культура жизни» – КЦ «Новослободский» проведёт серию прямых эфиров

20 января 2021 года, в 20:00, в инстаграм аккаунте «Новослободского» @novoslobodsky в рамках проекта «Культура жизни» пройдет прямой эфир на тему «Mindfulness или осознанность». Ведущая эфира – директор, Маргарита Зотова вместе с медицинским психологом и ведущей программы снижения стресса на основе осознанности, Галиной Петраковой, расскажут зрителям о том, зачем человеку нужна осознанность, разберут конкретные навыки и инструменты, которые помогут справляться со стрессом.

Осознанность – это раздел психологии, психотерапии, это то состояние человека, когда он ощущает, что находится в настоящем моменте и четко охватывает своим вниманием все сферы жизни и мир вокруг. Люди, которые практикуют осознанность, лучше отдают себе отчет в своих мыслях, чувствах и эмоциях, а также лучше их контролируют. Наш мозг способен меняться под воздействием внешнего опыта, благодаря чему каждый может изменить в лучшую сторону свои привычки и типичные способы реагирования.

Маргарита Зотова и Галина Петракова будут встречаться каждую среду в 20:00 в рамках проекта «Культура жизни» в прямых эфирах и раскрывать весь спектр понятия «Осознанность», объяснят простыми словами каждому зрителю, как справляться со стрессом, жить в настоящем, а не в мыслях о прошлом или будущем, выстраивать свой жизненный баланс и быть более счастливым.

«Культура жизни. Осознанность» – это цикл бесед с медицинским психологом на 5 основных тем, которые помогут каждому быть в гармонии с собой, жить здесь и сейчас.

Ближайшие беседы:

27 января, 20:00 – Осознанное родительство: что скрывается за модным термином? Как не попасть в ловушку эмоционального выгорания в родительстве и получать от него удовольствие?

– Осознанное родительство: что скрывается за модным термином? Как не попасть в ловушку эмоционального выгорания в родительстве и получать от него удовольствие? 3 февраля, 20:00 – Осознанность в офисе и при работе дома. Work-life balance. Как работать эффективно и уметь переключаться на отдых?

– Осознанность в офисе и при работе дома. Work-life balance. Как работать эффективно и уметь переключаться на отдых? 10 февраля, 20:00 – Как справиться с информационным стрессом в городе? Как не сойти с ума от новостей и что вам даст отказ от социальных сетей?

– Как справиться с информационным стрессом в городе? Как не сойти с ума от новостей и что вам даст отказ от социальных сетей? 17 февраля, 20:00 – Эмоциональное выгорание: почему происходит и что с ним делать? Есть ли выход кроме отпуска? Где черпать ресурс и вдохновение?

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