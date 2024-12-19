Жители Москвы этой осенью зачитывались книгами по психологии

Спрос на психологическую литературу в Москве этой осенью вырос на 28% — согласно данным аналитиков Авито. Следуя мировому тренду на осознанность в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношением, личной эффективности, позитивному мышлению. Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко «К себе нежно» — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 35% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии.

С приходом осени жители Москвы традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический нон фикшн, в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на Авито выросли на 28%. Самый заметный рост продаж — у книги Ольги Примаченко «К себе нежно», она выросла в продажах на 35%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.

В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского «Хочу и буду» — рост продаж составил 34%, и еще одна книга Ольги Примаченко «Всё закончится, а ты нет» — продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя» — рост продаж составил 13%.