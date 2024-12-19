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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЖители Москвы этой осенью зачитывались книгами по психологии

Жители Москвы этой осенью зачитывались книгами по психологии

editor
By editor
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Спрос на психологическую литературу в Москве этой осенью вырос на 28% — согласно данным аналитиков Авито. Следуя мировому тренду на осознанность в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношением, личной эффективности, позитивному мышлению. Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко «К себе нежно» — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 35% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии.

С приходом осени жители Москвы традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический нон фикшн, в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на Авито выросли на 28%. Самый заметный рост продаж — у книги Ольги Примаченко «К себе нежно», она выросла в продажах на 35%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.

В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского «Хочу и буду» — рост продаж составил 34%, и еще одна книга Ольги Примаченко «Всё закончится, а ты нет» — продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя» — рост продаж составил 13%.

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