РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПользователи всей России могут совершить виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ

Пользователи всей России могут совершить виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ

editor
By editor
71
метавселенная вднх

В честь 85-летия Главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ для пользователей Рунета. Отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет у арки Главного входа и пойти вместе с друзьями на интерактивную экскурсию в компании артиста Вани Дмитриенко теперь можно из любого уголка России.

МетаВДНХ создана Департаментом информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (ИРИ). В ее основе 3D-модель выставки из Цифрового двойника города, в которую добавили мельчайшие детали архитектуры и экспозиции, а также интерактивную составляющую с использованием технологий игровой индустрии. В метавселенной проработаны различные сценарии прогулки с учетом реального времени суток. Например, пользователи смогут встретить рассвет и полюбоваться закатом на главной площади Выставки.

Сейчас в МетаВДНХ доступны два формата мероприятий: интерактивные прогулки в свободном режиме и виртуальная экскурсия в компании гида — цифрового двойника российского артиста Вани Дмитриенко. Оба сценария посещения доступны по предварительной записи, одновременно принять участие в них может ограниченное количество пользователей. Это позволит гостям совершать прогулки в мини-группах и не мешать друг другу, а разработчикам — оценить, как система действует в условиях реальной пользовательской нагрузки и что можно улучшить. А если скачать МетаВДНХ на компьютер, гулять по Выставке можно в любое время без предварительной записи.

Метавселенная выставки доступна только на персональном компьютере — в отличие от смартфона, большой экран устройства позволит лучше познакомиться с экспозицией, детально рассмотреть все элементы и почувствовать эффект погружения. Кроме того, управление цифровым аватаром с помощью компьютерной мыши и клавиатуры не отличается от компьютерных игр.

Совместно с городом над разработкой метавселенной ВДНХ работала компания VRT. В цифровом двойнике выставки воссоздано более 80 объектов и 400 экспонатов Большое внимание специалисты уделили деталям и точности визуализации с высочайшим качеством графики мирового уровня.

Главную выставку страны неслучайно выбрали в качестве первой общедоступной метавселенной столицы — в этом году она отмечает 85-летие.

Интерактивная прогулка по «МетаВДНХ»

Во время виртуальной прогулки гости метавселенной ВДНХ могут рассмотреть мельчайшие архитектурные детали павильонов и скульптур и даже услышать пение птиц. Для общения пользователей есть чат. Передвигаться по 3D-пространству «МетаВДНХ» можно пешком или на электросамокате, а сориентироваться на территории поможет интерактивная карта.

Пользователи могут также посетить несколько павильонов и оценить их экспозицию. Например, крупнейший в мире павильон «Космос», где в оцифрованном виде представлено 120 образцов уникальной летательной и космической техники и артефактов.

Для виртуальных прогулок открыт также павильон № 1 «Центральный» — визитная карточка ВДНХ и одно из монументальных сооружений выставки. Высота здания со шпилем составляет 97 метров, а общая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. Внутри виртуального павильона воссоздано оригинальное пространство строения и его внутреннее убранство. В отличие от настоящего павильона, в его цифровой копии гости смогут «пробежаться» и «потрогать» руками экспонаты.

Помимо этого, в 3D-формате доступен Зеленый театр под открытым небом. В нем регулярно проходят концерты классической музыки и театральные постановки, выступают рок-музыканты и балетные труппы. В будущем цифровой двойник театра может стать в полноценной площадкой для проведения виртуальных концертов, конференций, лекций и других публичных мероприятий.

Путешествие во времени и съемки фильма

Специально для метавселенной ВДНХ разработана уникальная экскурсия по павильону «Космос», музею «Атом» и аттракциону «Круговая кинопанорама» с геймифицированным контентом. Экскурсоводом и проводником в мир МетаВДНХ стал цифровой двойник артиста Вани Дмитриенко: благодаря его рассказу, интерактивности и игровой механике погружение в мир виртуальной реальности проходит захватывающе и увлекательно.

Участники виртуальной экскурсии могут узнать больше о каждом из объектов, взаимодействовать с представленными в них экспонатами, а также побывать в космосе, запустить виртуальный ядерный реактор, узнать о технологиях, которые позволяли снимать фильмы в формате 360 градусов более 50 лет назад, и даже совершить путешествие во времени.

Впервые прототип метавселенной представили в мае на ежегодной выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Его высоко оценили эксперты ИТ-отрасли.

Предыдущая статья
Стартовали съёмки 7 сезона «Великолепной Пятерки»
Следующая статья
Редкие книги и фотографии переданы в дар музею «Останкино и Кусково»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru