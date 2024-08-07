Пользователи всей России могут совершить виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ

В честь 85-летия Главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ для пользователей Рунета. Отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет у арки Главного входа и пойти вместе с друзьями на интерактивную экскурсию в компании артиста Вани Дмитриенко теперь можно из любого уголка России.

МетаВДНХ создана Департаментом информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (ИРИ). В ее основе 3D-модель выставки из Цифрового двойника города, в которую добавили мельчайшие детали архитектуры и экспозиции, а также интерактивную составляющую с использованием технологий игровой индустрии. В метавселенной проработаны различные сценарии прогулки с учетом реального времени суток. Например, пользователи смогут встретить рассвет и полюбоваться закатом на главной площади Выставки.

Сейчас в МетаВДНХ доступны два формата мероприятий: интерактивные прогулки в свободном режиме и виртуальная экскурсия в компании гида — цифрового двойника российского артиста Вани Дмитриенко. Оба сценария посещения доступны по предварительной записи, одновременно принять участие в них может ограниченное количество пользователей. Это позволит гостям совершать прогулки в мини-группах и не мешать друг другу, а разработчикам — оценить, как система действует в условиях реальной пользовательской нагрузки и что можно улучшить. А если скачать МетаВДНХ на компьютер, гулять по Выставке можно в любое время без предварительной записи.

Метавселенная выставки доступна только на персональном компьютере — в отличие от смартфона, большой экран устройства позволит лучше познакомиться с экспозицией, детально рассмотреть все элементы и почувствовать эффект погружения. Кроме того, управление цифровым аватаром с помощью компьютерной мыши и клавиатуры не отличается от компьютерных игр.

Совместно с городом над разработкой метавселенной ВДНХ работала компания VRT. В цифровом двойнике выставки воссоздано более 80 объектов и 400 экспонатов Большое внимание специалисты уделили деталям и точности визуализации с высочайшим качеством графики мирового уровня.

Главную выставку страны неслучайно выбрали в качестве первой общедоступной метавселенной столицы — в этом году она отмечает 85-летие.

Интерактивная прогулка по «МетаВДНХ»

Во время виртуальной прогулки гости метавселенной ВДНХ могут рассмотреть мельчайшие архитектурные детали павильонов и скульптур и даже услышать пение птиц. Для общения пользователей есть чат. Передвигаться по 3D-пространству «МетаВДНХ» можно пешком или на электросамокате, а сориентироваться на территории поможет интерактивная карта.

Пользователи могут также посетить несколько павильонов и оценить их экспозицию. Например, крупнейший в мире павильон «Космос», где в оцифрованном виде представлено 120 образцов уникальной летательной и космической техники и артефактов.

Для виртуальных прогулок открыт также павильон № 1 «Центральный» — визитная карточка ВДНХ и одно из монументальных сооружений выставки. Высота здания со шпилем составляет 97 метров, а общая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. Внутри виртуального павильона воссоздано оригинальное пространство строения и его внутреннее убранство. В отличие от настоящего павильона, в его цифровой копии гости смогут «пробежаться» и «потрогать» руками экспонаты.

Помимо этого, в 3D-формате доступен Зеленый театр под открытым небом. В нем регулярно проходят концерты классической музыки и театральные постановки, выступают рок-музыканты и балетные труппы. В будущем цифровой двойник театра может стать в полноценной площадкой для проведения виртуальных концертов, конференций, лекций и других публичных мероприятий.

Путешествие во времени и съемки фильма

Специально для метавселенной ВДНХ разработана уникальная экскурсия по павильону «Космос», музею «Атом» и аттракциону «Круговая кинопанорама» с геймифицированным контентом. Экскурсоводом и проводником в мир МетаВДНХ стал цифровой двойник артиста Вани Дмитриенко: благодаря его рассказу, интерактивности и игровой механике погружение в мир виртуальной реальности проходит захватывающе и увлекательно.

Участники виртуальной экскурсии могут узнать больше о каждом из объектов, взаимодействовать с представленными в них экспонатами, а также побывать в космосе, запустить виртуальный ядерный реактор, узнать о технологиях, которые позволяли снимать фильмы в формате 360 градусов более 50 лет назад, и даже совершить путешествие во времени.

Впервые прототип метавселенной представили в мае на ежегодной выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Его высоко оценили эксперты ИТ-отрасли.