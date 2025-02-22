Злотников Юрий

Юрий Злотников (1930–2016) родился в Москве. С 1943 по 1950 учился в Московской средней художественной школе при Академии художеств СССР. Одновременно занимался в скульптурной студии при музее А.С. Голубкиной под руководством А.И. Григорьева. В середине 1950-х годов Юрий Злотников стал заниматься абстрактным искусством после посещения лекций по кибернетике и математике. В 1956–57 годах Злотников разрабатывал «Сигнальную систему» в изобразительном искусстве, в рамках которой происходит основательное сближение научной и художественной парадигм. Занимался теорией изобразительного искусства, преподавал в детской изостудией Дома пионеров Ленинского района Москвы. Скончался в 2016 в Москве.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!