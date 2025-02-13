ZORIKTO / Зорикто Доржиев

Зорикто Доржиев / ZORIKTO в 1996 году окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства. В 2002 — Красноярский государственный художественный институт (мастерская Анатолия Знака). В 2002–2004 гг. стажировался в творческих мастерских Российской Академии художеств (Красноярск).

В 2019 Зорикто Доржиев участвовал в спецпроекте 58 Венецианской биеннале с персональной выставкой «Новая степь», которая прошла в здании старинной англиканской церкви Св. Георгия.

К VII саммиту БРИКС для неформального ужина глав стран объединения художник разработал дизайн посуды и оформления стола.

В качестве художника по костюмам работал над фильмами «Монгол» Сергея Бодрова-старшего и «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко. Образы с картин Зорикто использовались в художественном и графическом оформлении фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы».

В 2023 году художник создал 31-метровое граффити «Мелодия родной земли» на фасаде гостиницы «Бурятия» в Улан-Удэ.

Персональные выставки Зорикто прошли в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее народов Востока, Галерее искусств Совета Европы, Ноймюнстерском Аббатстве. С 2024 года Доржиев — член-корреспондент Российской академии художеств.