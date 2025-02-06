Гарт Александра

Александра Гарт ─ петербургская художница, соосновательница экспериментального выставочного пространства STYD. Работает с графикой, живописью, скульптурой и инсталляциями. В своей художественной практике Гарт обращается к лиминальности в широком смысле этого слова ─ от графического и живописного изображения смутно-тревожных пустых пространств до непосредственного помещения зрителя в состояние неопределенности, нестабильности и возможности многообразия трактовок в тотальных инсталляциях. Метод Гарт основан на аскетизме художественных средств — максимум силы визуального образа при минимуме видимых приложенных усилий.

Художник года, по версии фонда Cosmoscow (2024). В составе кураторской команды пространства STYD стала лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Искусство» (2021). Номинант премии в области современного искусства имени Сергея Курехина в номинации «Лучшее произведение визуального искусства» за проект «Провал» (2021). С 2013 по 2016 год принимала участие в международном фестивале паблик-арта «Арт-проспект». Иллюстрировала книгу Николая Олейникова «Служение науке» (2016) и буклеты к концертам Дома радио (2023). Работы художницы находятся в коллекции Музея современного искусства PERMM в Перми.

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