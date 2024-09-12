«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ продолжает праздничную традицию и объявляет о старте съёмок нового новогоднего музыкального телефильма от авторов «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё». На этот раз в основу сюжета ляжет культовая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». И если сюжет телефильма «Иван Васильевич меняет всё» был переплетен с фантастической трилогией «Назад в будущее», то «Небриллиантовая рука» будет замешана со шпионской Бондианой. Зрителей ТНТ прямо в канун Нового года ждёт грандиозный музыкальный телефильм с множеством звёзд шоу-бизнеса, а также любимым сюжетом.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Зрителей ждёт множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни и мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. В «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи, искусно замешанные с оригинальным сюжетом. Вы окажетесь внутри вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов». А также услышите новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до «I need a hero» и «Skyfall».

Семёна Семёнович Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Кто Шеф – зритель узнает в финале и абсолютно точно будет шокирован. И да! Конечно, будет Кологривый! Но в роли кого? Увидите в новогоднюю ночь. Также в фильме традиционно примет участие огромное количество звёзд: зрители увидят полноценные образы, яркие камео и свежие музыкальные номера.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Режиссёрских кресла на площадке сразу два: проект ставят режиссёры «СамоИронии судьбы!» «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.