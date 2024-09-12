РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

editor
By editor
50
мистер и миссис смит - рабочий и колхозница - небриллиантовая рука

Телеканал ТНТ продолжает праздничную традицию и объявляет о старте съёмок нового новогоднего музыкального телефильма от авторов «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё». На этот раз в основу сюжета ляжет культовая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». И если сюжет телефильма «Иван Васильевич меняет всё» был переплетен с фантастической трилогией «Назад в будущее», то «Небриллиантовая рука» будет замешана со шпионской Бондианой. Зрителей ТНТ прямо в канун Нового года ждёт грандиозный музыкальный телефильм с множеством звёзд шоу-бизнеса, а также любимым сюжетом.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Зрителей ждёт множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни и мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. В «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи, искусно замешанные с оригинальным сюжетом. Вы окажетесь внутри вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов». А также услышите новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до «I need a hero» и «Skyfall».

Семёна Семёнович Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Кто Шеф – зритель узнает в финале и абсолютно точно будет шокирован. И да! Конечно, будет Кологривый! Но в роли кого? Увидите в новогоднюю ночь. Также в фильме традиционно примет участие огромное количество звёзд: зрители увидят полноценные образы, яркие камео и свежие музыкальные номера.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Режиссёрских кресла на площадке сразу два: проект ставят режиссёры «СамоИронии судьбы!» «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Предыдущая статья
Обмануть не получится: мистический детектив «Лиса»
Следующая статья
Чёрная пантера и Белый ворон: символика новой песни Филиппа Киркорова

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru