В пятницу, 15 января, в 23:45, смотрите юбилейный – 100-й выпуск программы «Светская хроника»!

Один из фаворитов Пятого канала – информационно-развлекательная программа «Светская хроника» (16+) третий сезон подряд находится в ТОП–3 телевизионных проектов. По итогам 2020 года проект занимает третье место пятничного вечернего прайма. Премьерный выпуск собирает у экрана 11% телезрительниц возрастного сегмента 18+.

Повторные выпуски «Светской хроники» субботним утром по итогам года занимают второе место по телесмотрению в своем тайм-слоте.

100 выпусков проекта – это 4800 минут оригинального эфира захватывающих новостей из жизни звезд. Почти 1000 интересных историй и настоящих расследований. Эксклюзивные интервью кумиров миллионов и уникальные кадры! Звезды становятся гораздо ближе в вечернем эфире программы «Светская хроника».

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 15 января в 23:45.

Повтор программы смотрите каждую субботу в 09.00!

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