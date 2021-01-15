Аудиосериал Алексея Иванова «Тени тевтонов» представили в Storytel

В международном сервисе аудиокниг Storytel появились премьерные серии первого в России аудиосериала Алексея Иванова «Тени тевтонов» (имиджи по ссылке). Всего будет шесть эпизодов, они начнут выходить каждую неделю сразу по два. Книжная версия романа «Тени тевтонов», готовящаяся в издательстве «РИПОЛ классик», появится в магазинах 25 января 2021 года.

Идея романа родилась в путешествии по тем местам, которые потом Алексей Иванов описал в романе, – в военно-морском городе Балтийске, который прежде назывался Пиллау, и в Мариенбургском замке – былой столице Тевтонского ордена.

XV век. Польский шляхтич Каетан Калиховский мечтает отомстить Тевтонскому ордену за страшное оскорбление. Ему является дьявол, они заключают сделку: сатана должен низвергнуть Орден, а Каетан помочь князю тьмы найти реликвию – меч Лигуэт, которым когда-то отсекли голову самому Иоанну Крестителю.

1945 год. Советские войска после тяжелых боев навсегда изгнали немцев из Восточной Пруссии. Контрразведчики охотятся на прячущихся в катакомбах нацистов, а дальний потомок Каетана Калиховского мечтает найти тот самый меч Лигуэт, чтобы покончить с родовым проклятием.

«Среди величественных древних крепостей, в мрачных старинных катакомбах фантазия работает с удвоенной силой. Я легко придумал сюжет о библейском мече, чтобы связать воедино Польшу, Германию и Россию, пятнадцатый век и двадцатый. Но продолжения у этого романа не будет. Все завершено и сказано», – добавляет писатель.

Новый роман озвучили актеры театра и кино Юрий Борисов, впервые попробовавший себя в роли чтеца (известен по фильмам «Калашников», «Т-34», «Серебряные коньки» и другие, актер 2020 года, по версии GQ – прим.) и Григорий Перель, хорошо известный всем любителям аудиокниг и записавший свыше 100 проектов как чтец и актер дубляжа (голос Григория Переля проникает глубоко в душу и заставляет дрожать даже отчаянных смельчаков – прим.).

«Григорий Перель и Юра Борисов справились с озвучкой просто блестяще. У Григория Переля какой-то древний, мистический, готический голос – как раз такой, какой нужен для рыцарской истории с тайнами и демоном. А в голосе Юры Борисова слышится усталость и горечь молодого солдата, который наконец-то довоевал до победы, но в жестокости войны не утратил человечность и умение сочувствовать», – делится своими впечатлениями от прослушивания автор.

«Вряд ли читатель или слушатель увидит разницу между аудиосериалом и обычным романом, но так и должно быть. Аудиосериал строится как телесериал: он делится на части-серии, звучащие минут по сорок, в каждой серии – свой небольшой сюжет, и в конце серии должна быть зацепка для дальнейшего действия. Но важнее – язык. Человек читает быстрее, чем слушает, поэтому авторская речь должна быть краткой, емкой и ясной, и слушатель всегда должен видеть за текстом картинку. Решать эти художественные задачи мне как автору было необыкновенно интересно», – комментирует Алексей Иванов.

Алексей Иванов – один из самых известных русских писателей, блестящий стилист и всезнающий эрудит, который из романа в роман объясняет, как устроена Россия и каждый из нас. Создатель бестселлеров «Географ глобус пропил», «Тобол», «Общага-на-Крови» и «Сердце пармы». Самыми популярными на сервисе аудиопроизведениями Алексея Иванова стали «Тобол», «Ненастье» и «Пищеблок». В топ-5 также вошли и «Общага-на-Крови» и «Золото бунта». Автор входит в топ-30 самых популярных в Storytel.

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