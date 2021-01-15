Музей-заповедник «Коломенский кремль» открывает новую выставку

15 января 2021 года в Коломне, на галерее Краеведческого музея откроется выставка «Фото. Кремль Коломны», посвящённая 490-летию завершения строительства Коломенского кремля. На выставке можно увидеть фотографии кремля из фондов Музея – заповедника «Коломенский кремль», и узнать, как крепость преображалась на протяжении трёх веков!

Экспозиция расскажет о первой научной реставрации кремля в конце ХIХ века, череде реставраций второй половины ХХ века, когда было сохранено и достаточно удачно отреставрировано всё то, что доступно посетителям сегодня.

Выставка будет работать в офлайн-формате. А открытие могут посмотреть все желающие 15 января в 15 часов в режиме онлайн.

Напомним, Коломенский кремль – одна из самых больших и мощных крепостей своего времени, которая строилась в 1525-1531 гг. в Коломне, во времена царствования Василия III, когда Москва стремилась защитить свои южные рубежи, обезопасив их от набегов «осколков» Золотой орды. Через несколько веков коломенское укрепление утратило свое военное значение – слишком далеко на юг отодвинулись границы России. К сожалению, в сложившихся обстоятельствах выделение средств на содержание крепости считалось не целесообразным, и кремль начинает разрушаться, а в 1797 г. император Павел I и вовсе издаёт указ, официально дозволяющий разбор крепостных укреплений. Лишь в конце XIX века в России, наконец, началось осознание ценности памятников старины, всё настойчивее стали звучать голоса, призывающие начать реставрацию стен Коломенского кремля.

Главное здание Музея-заповедника «Коломенский кремль» располагается в центре Коломенского кремля в купеческой усадьбе XIX-XX веков – памятнике истории и культуры регионального значения. Это единственное место в городе, где представлена история Коломны с древнейших времен до XX столетия через подлинные материалы фондовых коллекций. В музее регулярно проводятся временные выставки с привлечением предметов из фонда музея, частных организаций и лиц.

украли