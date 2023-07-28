3 августа исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого писателя, поэта и драматурга Вадима Николаевича Коростылёва.

Вадим Николаевич Коростылёв – писатель, поэт, драматург. По его сценариям поставлены фильмы «Айболит-66», «Король-олень», «Тайна Снежной королевы», мультфильмы «Вовка в Тридевятом царстве», «Королева Зубная щётка» и другие. Песня на его стихи звучит в знаменитом фильме «Карнавальная ночь». В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения автора.

О себе он говорил так: «Я просто человек, который умеет подсматривать сказки… Вообще-то, подсматривать, конечно, нехорошо. Но сказки – можно».

Самая его известная детская книга – «Вовка в Тридевятом царстве» – неоднократно переиздавалась в редакции «Малыш» издательства АСТ. В августе вышла новинка, впервые представленная в новом формате, в серии «Детские комиксы».

Эта юбилейная книга посвящена 100-летию со дня рождения Вадима Коростылёва и предлагает читателю ещё раз насладиться сказкой, которую он придумал, – весёлой, понятной, не оставляющей злу и несправедливости права быть. В книгу вошли три сказки: «Вовка в Тридевятом царстве» В. Коростылёва, «Петя и Красная Шапочка» В. Сутеева, «Коза-дереза» А. Тимофеевского. Рисунки ко всем трём сказкам нарисовал художник Анатолий Савченко.

Юному читателю предлагается совершенно новый, неожиданный и современный формат сказок: увлекательные сюжеты и простые тексты представлены в виде комикса. Специально для книги этой серии тексты сказок «Вовка в Тридевятом царстве» В. Коростылёва и «Петя и Красная Шапочка» В. Сутеева были адаптированы.

Из сказки В. Коростылёва про Вовку читатель узнает, что читать книги действительно очень полезно. С их помощью можно не только взять на заметку что-нибудь хорошее, но ещё можно попасть в самую настоящую сказку. В прямом смысле этого слова. Так случилось с Вовкой: взял он почитать книгу в библиотеке, а в итоге побывал в Тридевятом царстве, вживую увидел царя и попробовал загадать желания у Золотой Рыбки…

Таких произведений и сценариев – сказочных, волшебных, а главное, добрых – Вадим Коростылёв написал много. И писал он не только для детей, но ещё и для взрослых (взрослые тоже должны верить, что чудеса случаются, ведь так?). По его сценариям снимали фильмы и мультфильмы, а ещё продолжают ставить спектакли на сценах театров.

Ранее в этом году в редакции «Малыш» издательства АСТ вышла ещё одна книга в серии «Лучшие сказки Малыша» - «Вовка в Тридевятом царстве. Стихи и сказки» к 100-летию со дня рождения В. Коростылёва

Если кто-то ещё не успел познакомиться с творчеством Вадима Коростылёва – можно начать с этой книги – простой, понятной, с иллюстрациями одного из лучших художников А. Савченко, а главное, доброй.

«Вовка в Тридевятом царстве» до сих пор остаётся одним из самых популярных произведений Вадима Коростылёва. Эта история разобрана на цитаты, мультфильм любят и смотрят уже несколько поколений детей.

О причинах актуальности повести рассказывает дочь автора, театровед Марина Коростылёва: «Как сказала ученица отца, известный поэт и драматург Елена Исаева, ему удавалось самое трудное – о сложных вещах говорить с детьми просто и остроумно. Говорить так, что детей это увлекало, вызывало интерес».

«Отец говорил мне, что Вовку отчасти списал с меня», – говорит Марина Вадимовна. «Я была в детстве немного оторвой – лазила по деревьям, каталась на велосипеде без руля и так далее. В какой-то степени Вовка – это я, и история про него – это такая воспитательная работа. Но, как всегда, не напрямую. Ему как писателю было интересно соединять разных персонажей в одной истории, часто мифологизированных – и делать их абсолютно реальными. Похожий приём есть в его повести «В чужом переплёте».

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