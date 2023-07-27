В сети появились истории героев новой книги Остапа Стужева

Консультантом нового детективного романа писателя выступил генерал-лейтенант Александр Коржаков.

В преддверии выхода нового детективного романа «Золотые пилигримы», писатель и специалист по «слияниям и поглощениям» Остап Стужев начал публикацию серии рассказов из жизни главных героев новой книги и даже второстепенных её персонажей. Эти истории не имеют прямого отношения к основной сюжетной линии, и в целом представляют собой обособленные художественные произведения, но красочно дополняют закрученную интригу оригинальной книги и позволяют читателю заранее сблизиться с протагонистами, полюбить их или возненавидеть.

Сам роман, готовящийся сейчас к печати, примечателен еще и тем, что главным его консультантом является руководитель службы безопасности первого президента России, кандидат исторических наук генерал-лейтенант Александр Васильевич Коржаков, чью роль в самые критические дни истории России невозможно переоценить.

Писатель Остап Стужев (наст. Иван Зотчик) ворвался в мир современной русской литературы с приключенческим шпионским бестселлером «Правила Мёрджа», заставив читателя погрузиться в тайны утраченных шедевров музея Прадо и тонкости бизнес-поглощений.

Стужев принципиально отказался от идеи создания деловой литературы, объясняя это тем, что «художественная литература воспринимается лучше, чем деловая» и что «преимущество художественной литературы состоит в том, что при её чтении происходит вовлечение: человеку становится интересно, он сопереживает героям. Вполне возможно, он почерпнёт для себя какой-то опыт гораздо легче, чем из учебников или бизнес-книг».

Истории героев литературной премьеры «Золотые Пилигримы» можно найти в тг-канале писателя https://t.me/o_stuzhev, а сам роман будет представлен осенью этого года.

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