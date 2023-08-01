Музей-усадьба Л.Н. Толстого и Samsung Electronics объявили список участников Третьей школы литературной критики в «Ясной Поляне»

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили список участников третьей школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Занятия школы будут проходить с 24 по 28 августа в музее – усадьбе Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна».

Школа литературной критики имени В.Я. Курбатова была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч.

В 2023 году для участия организаторы получили более 100 заявок от претендентов из 27 регионов России. По результатам конкурса были отобраны более двадцати молодых литературных критиков и писателей из Архангельска, Екатеринбурга, Сарова, Саратова, Белгорода, Пскова, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Школа литературной критики в «Ясной Поляне» предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов с известными критиками и другими деятелями в сфере литературы.

Практическую работу с участниками проведут члены жюри премии «Ясная Поляна»: ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, культуролог, главный редактор проекта «Полка», в прошлом — главный редактор и редакционный директор журнала «Афиша», Юрий Сапрыкин, литературный критик, прозаик, кандидат филологических наук, в прошлом — заведующая отделом критики журнала «Октябрь», Валерия Пустовая, литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Ломыкина, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», главный редактор издательства «Альпина. Проза», Татьяна Соловьева.

По окончании курса молодые критики получат сертификаты об участии в Школе, а их лучшие работы будут опубликованы в толстых литературных журналах — партнерах проекта. Шесть выпускников яснополянской Школы литературной критики также будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна», которая уже второй год работает совместно с жюри в отборе книг для номинаций «Современная русская проза» и «Иностранная литература».

«В этом году конкурсным заданием в Школе критики стало написание короткого эссе о вариантах начальных глав «Анны Карениной». И надо сказать, что большинство участников очень достойно справились с непростой задачей анализа этих текстов. Если бы у нас была такая возможность, то смело можно было бы увеличить число слушателей Школы вдвое. Но мест, увы, всего 24, а мнения экспертов в любом случае достаточно субъективны. Но что точно можно сказать — состав участников снова очень сильный!», — отметил Владимир Толстой, советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства, председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна».

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