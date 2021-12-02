100 реконструкторов воссоздадут события Битвы под Москвой

4 декабря более 100 реконструкторов Москвы и Московской области воссоздадут события 80-летней давности, все действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.

«Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм», – прокомментировал подготовку мероприятия директор Музея техники Вадим Задорожный.

В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе: танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и др.

«Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, — наш священный долг. С особым трепетом готовимся к военно-исторической реконструкции, которая состоится 4 декабря», – подчеркнул временно исполняющий обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.

Организаторами мероприятия выступают «Музей техники Вадима Задорожного», Администрация городского округа Красногорск Московской области, ООД «РОСРЕКОН» при поддержке Российского военно-исторического общества и Киностудии «Военфильм».

Вход на уличную территорию «Музея техники Вадима Задорожного» в этот день будет абсолютно бесплатным для каждого посетителя. Военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!» открыта для посещения с 14.00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Где? Московская область, 4 км Ильинского шоссе, стр. 9 (метро «Тушинская», «Строгино», ж/д станции «Павшино»).

Подробнее о мероприятии на сайте Музея техники Вадима Задорожного – tmuseum.ru.

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