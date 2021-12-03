Битве под Москвой. О событиях 80-летней давности расскажут в Музеях Подмосковья

В декабре в музеях Московской области пройдут мероприятия, посвященные 80-летию контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль»

Открытие межмузейного проекта с Государственным центральным музеем современной истории России «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». Выставка продлится до 17 января.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Проект «#ПлакатыПобеды. К 80-летию контрнаступления под Москвой. Из собрания музея «Новый Иерусалим». Пройдет одновременно на трех виртуальных площадках: выставка-медиагид в Артефакте, серия постов в социальных сетях музея, электронный каталог на сайте музея.

Музейный комплекс «Зоя»

Интеллектуальное командное соревнование «КВИЗ» в онлайн-формате.

Онлайн-лекция «Как контрнаступление советских войск в Битве за Москву повлияло на исход Великой Отечественной войны»,

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Мероприятие для учащихся школ городского округа Зарайск. Гостям расскажут о важности победы в Битве под Москвой, вкладе в исход Великой Отечественной войны Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, тружеников тыла. Завершится мероприятие приемом школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Историческая игра для студентов колледжей «Битва за Москву: сквозь время» в формате выполнения заданий на выставках Главного и Краеведческого корпусов.

Программа «По зову сердца на защиту родной Москвы» – исследователи и краеведы поделятся опытом поисковой работы по увековечиванию памяти загорских ополченцев.

Смотр-конкурс музеев образовательных учреждений «Россия – это мы» в рамках программы «Память поколений». Финальный этап конкурса образовательных проектов «Урок в музее».

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Мероприятие с участием студентов средних специальных учебных заведений – возложение цветов к Братской могиле, презентация книги Ирины Бабаковой «Место силы. Мои Ильинские рубежи», в которой рассказывается о Битве под Москвой и беспрецедентном героизме Подольских курсантов.

Серпуховский историко-художественный музей

Исследовательский проект совместно с курсантами Серпуховского филиала Академии РВСН им. Петра Великого. Под руководством научных сотрудников музея курсанты подбирают материалы в фондах музея, ведут съемку на улицах города, готовят сценарий и снимают видеофильм, посвященный обороне Серпухова и контрнаступлению советских войск.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Конкурс юных поэтов, посвященный Битве под Москвой.

Школьная Пушкинская конференция и краеведческая конференция «История и современность» с участием представителей поисковых групп.

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского

Лекция куратора проекта «Второе рождение музея» – о жизни музея в годы Великой Отечественной войны и судьбах его сотрудников.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Занятие «Московская битва. Сражение за Звенигород», выставка «Звенигород в годы Великой Отечественной войны», лекция «Война пройдет – книга останется» о дневниках военных лет.

Военно-технический музей

Выставка «Битва за Москву», посвященная освобождению городов Клин и Солнечногорск от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятия пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

Подробнее о мероприятиях – на сайтах музеев.

Музеи работают по программе «Пушкинская карта» #пушкинскаякартамо.

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