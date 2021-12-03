Битве под Москвой. О событиях 80-летней давности расскажут в Музеях Подмосковья

В декабре в музеях Московской области пройдут мероприятия, посвященные 80-летию контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль»
Открытие межмузейного проекта с Государственным центральным музеем современной истории России «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». Выставка продлится до 17 января.
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»
Проект «#ПлакатыПобеды. К 80-летию контрнаступления под Москвой. Из собрания музея «Новый Иерусалим». Пройдет одновременно на трех виртуальных площадках: выставка-медиагид в Артефакте, серия постов в социальных сетях музея, электронный каталог на сайте музея.
Музейный комплекс «Зоя»
Интеллектуальное командное соревнование «КВИЗ» в онлайн-формате.
Онлайн-лекция «Как контрнаступление советских войск в Битве за Москву повлияло на исход Великой Отечественной войны»,
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
Мероприятие для учащихся школ городского округа Зарайск. Гостям расскажут о важности победы в Битве под Москвой, вкладе в исход Великой Отечественной войны Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, тружеников тыла. Завершится мероприятие приемом школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
Историческая игра для студентов колледжей «Битва за Москву: сквозь время» в формате выполнения заданий на выставках Главного и Краеведческого корпусов.
Программа «По зову сердца на защиту родной Москвы» – исследователи и краеведы поделятся опытом поисковой работы по увековечиванию памяти загорских ополченцев.
Смотр-конкурс музеев образовательных учреждений «Россия – это мы» в рамках программы «Память поколений». Финальный этап конкурса образовательных проектов «Урок в музее».
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Мероприятие с участием студентов средних специальных учебных заведений – возложение цветов к Братской могиле, презентация книги Ирины Бабаковой «Место силы. Мои Ильинские рубежи», в которой рассказывается о Битве под Москвой и беспрецедентном героизме Подольских курсантов.
Серпуховский историко-художественный музей
Исследовательский проект совместно с курсантами Серпуховского филиала Академии РВСН им. Петра Великого. Под руководством научных сотрудников музея курсанты подбирают материалы в фондах музея, ведут съемку на улицах города, готовят сценарий и снимают видеофильм, посвященный обороне Серпухова и контрнаступлению советских войск.
Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина
Конкурс юных поэтов, посвященный Битве под Москвой.
Школьная Пушкинская конференция и краеведческая конференция «История и современность» с участием представителей поисковых групп.
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского
Лекция куратора проекта «Второе рождение музея» – о жизни музея в годы Великой Отечественной войны и судьбах его сотрудников.
Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей
Занятие «Московская битва. Сражение за Звенигород», выставка «Звенигород в годы Великой Отечественной войны», лекция «Война пройдет – книга останется» о дневниках военных лет.
Военно-технический музей
Выставка «Битва за Москву», посвященная освобождению городов Клин и Солнечногорск от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятия пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором.
Подробнее о мероприятиях – на сайтах музеев.
Музеи работают по программе «Пушкинская карта» #пушкинскаякартамо.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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