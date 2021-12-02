Музеи в новогодние праздники предложат жителям и гостям Подмосковья квест-программы, мастер-классы, интерактив, спектакли

В дни новогодних праздников ежедневно в период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланировано проведение более 70 программ.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Новогодняя праздничная программа в Детском центре. Участники посетят все пять разделов – Природа, Наука, Архитектура, Культура, История быта, выполнят увлекательные задания и узнают много нового и интересного.

Образовательное занятие для детей о зимних пейзажах известных художников.

Программа о самых популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников. Предлагается разгадать загадки, сочинить рождественскую волшебную сказку, поиграть в игру «Снеговик».

Новогодние мастер-классы для детей и взрослых.

Детский музыкальный спектакль «Щелкунчик» в рамках проекта Московской консерватории «Большая музыка для маленьких».

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Детская квест-программа «Новогодние в музее. Новогодняя кутерьма». Участники отправятся в сказочное путешествие по экспозиционным залам музея. Программа познакомит с европейскими традициями украшения ёлки и празднования Рождества. На мастер-классе будет раскрыт секрет изготовления одной из елочных игрушек «под старину».

Программа «Рождество в Доме А.С. Голубкиной. «Викторианская ёлка» познакомит с традициями встречи Рождества в Зарайске и семье Голубкиных, с историей появления новогодней игрушки. Участники посетят мастер-класс «Рождественская игрушка».

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского

Детская экскурсионная программа с элементами квеста «Ротбарт – похититель Рождества». Расследуя в чем-то детективную историю, дети познакомятся с традициями празднования Рождества и Нового года в России и в семье П.И. Чайковского. «Волшебный фонарь» и развлечения XIX века.

Интерактивная программа «Новогодняя одиссея Чайковского». Путешествие в прошлое и знакомство с традициями празднования Рождества и Нового года в России и в странах, которые посетил П.И. Чайковский.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Программа «Ёлка у Чеховых» для детей и взрослых. Проходит на территории и в помещениях музея. Озорной интерактив, хороводы вокруг елки с участием костюмированных героев.

Спектакль «Скамейка». Зрители оказываются гостями стенд-ап кафе. Условность в сценических декорациях позволяет публике погрузиться в совершенно особое творческое пространство.

Спектакль «Сашкин ангел». Создан по рассказу Леонида Андреева «Ангелочек». В спектакле звучит классическая музыка и русские песни.

Занятие «Рождественская звезда». Дети и их родители узнают, как отмечали Рождество в доме Чеховых. Посмотрят фильм об истории праздника, увидят настоящий старинный вертеп.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Интерактивная программа «Почта Деда Мороза» для родителей с детьми из цикла музейных программ «Новый год у ворот».

Интерактивная программа «История Нового года» – путешествие по музею, в котором происходит знакомство с новогодними традициями XVI – XIX вв. Мастер-класс по изготовлению традиционной декабрьской народной игрушки Спиридон Солнцеворот.

Программа «Великий Секрет Музейного Замка». Программа, которая помогает оживить сказки. Если участники смогут вместе со Снегурочкой это сделать, то они встретятся с Дедом Морозом.

Цикл интерактивных программ «Новогодние встречи в музее».

Праздничная программа «Как на Руси Рождество встречали».

Тематические экскурсии с творческим заданием «Что за прелесть эти сказки» и «Эта волшебная Матрешка».

Экскурсия «Новогодние праздники в Сергиевом Посаде» с творческим заданием.

Серпуховский историко-художественный музей

Интерактивная программа с элементами театрализации «Волшебный тюльпан». В ходе экскурсии дети в театрализованной манере познакомятся с тематической выставкой «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Показ теневого театра «Новогодняя история Хелин».

Новогодняя программа «Проделки Лисы».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Представления для детей «Новый год в Лукоморье» и «В лабиринте пушкинских забав».

Семейный клуб любителей сказок «У Лукоморья».

Концерты «Вдоль по улице метелица метет!», «По страницам эпохи романтизма», «В поэтических звуках рояля».

Рождественский сочельник Клуба юных краеведов «Тропою пушкинского детства».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»

Театрализованная тематическая экскурсия по Главному усадебном дому и творческий новогодний мастер-класс. Во время экскурсии участники программы повстречают разных «обитателей» усадьбы. Все они по очереди и в разных интерьерах расскажут о премудростях подготовки к Рождественскому балу и его проведении, о быте и жизни детей в дворянских семьях.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Экскурсия-квест по дому Ильина в усадьбе Боблово с элементами старинных игр, шарадами и загадками.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Театрализованная программа «Рождество в Царицыных палатах» расскажет о традициях подготовки и встречи праздника на Руси. Будут разыграны в куклах яркие сцены рождественского вертепа, гостей ждет традиционное угощение – пряники.

Московский областной музей народных художественных промыслов

Программа «По дороге в Новый год». Игры, конкурсы, зимние забавы, хороводы вокруг елки, Дед Мороз и Снегурочка, призы и подарки.

Военно-технический музей

Игровая программа с элементами театрализации и путешествием по залам музея.

Мероприятия пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором. Билеты можно приобрести на сайтах и в кассах музеев. Напомним, что все подмосковные государственные музеи являются участниками Всероссийской программы «Пушкинская карта».

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