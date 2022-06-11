12 июня отмечает юбилей режиссер и народный артист России Иосиф Леонидович Райхельгауз

12 июня отмечает юбилей режиссер, народный артист России, создатель и художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы», профессор ГИТИСа, автор книг и фильмов Иосиф Леонидович Райхельгауз.

Юбилейные даты он не слишком любит. Дни рождения абсолютно не чтит. Но поздравления все же принимает – куда деваться? И потому в этот день коллектив театра ШСП, студенты, друзья и знакомые поздравят Иосифа Леонидовича с 75-летием.

За свою режиссерскую карьеру, в том числе 33 года руководства созданным им театром, Иосиф Райхельгауз поставил более 100 спектаклей. Подавляющее число его постановок были мировыми премьерами: приоритет современной драматургии, предпочтительно самой новой, не имеющей сценической истории – своеобразное ноу-хау режиссера.

– Мне всегда было интересно то, что случается здесь и сейчас, то, что имеет прямое отношение ко мне, к происходящему на улицах моего города, к людям, живущим рядом со мной. Поэтому классику я ставил, чаще всего, за границей. В своем театре предпочитал и предпочитаю заниматься вновь написанными русскоязычными пьесами, – говорит Иосиф Райхельгауз.

Тем не менее, в багаже мастера, конечно, есть классика. Прежде всего, чеховская «Чайка», которую Райхельгауз ставил неоднократно – в разных странах мира и у себя в ШСП. Впрочем, классической «Чайкой» он не ограничился – поставил еще одноименный детективный сиквел Бориса Акунина и оперетку Александра Журбина. Вот и в этом году «Чайка» опять настигнет режиссера – на будущий сезон запланирована постановка чеховской комедии, которая соединит разные жанры в одном спектакле.

Актуальная драматургия – конек Иосифа Райхельгауза – также продолжает занимать режиссера. В свой юбилейный год Иосиф Леонидович совершил нечто необычное для худрука театра – за один сезон выпустил две премьеры: «Бешеный хворост» и «Ангелы вышли покурить». Обе постановки основаны на пьесах одного автора – Олега Маслова, в обеих Райхельгауз выступил не только как режиссер, но и как сценограф.

Текущий год оказался отмеченным еще одним важнейшим для юбиляра событием – в издательстве ГИТИСа вышло его монументальное исследование «Во всем виноват режиссер», рекомендованное ученым советом в качестве учебного пособия для студентов режиссерского и актерского факультетов театральных вузов. В этой книге Иосиф Райхельгауз обобщил свой огромный опыт в области методологии режиссуры и актерской игры, основанной на системе К.С. Станиславского. Этот уникальный труд мгновенно стал бестселлером, и в настоящее время издательство ГИТИСа публикует дополнительный тираж.

30 июня завершается 33 сезон в ШСП. Но работа не останавливается – после короткого отпуска начнутся репетиции новых спектаклей и подготовка к следующему театральному сезону. Минимум, две премьеры запланированы на начало сезона – спектакли Марии Трегубовой по повести Гоголя «Нос» и Марата Гацалова «Женское счастье». Ну и, конечно, «Чайка», в новом прочтении Иосифа Райхельгауза.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАСТЕР!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.