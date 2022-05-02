Аника Керимова предложила занести Филиппа Киркорова в Книгу рекордов Гиннеса!

Филипп Киркоров отпраздновал 55-летний юбилей. По этому случаю поп-король закатил шумную вечеринку. Ксения Собчак, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Ольга Бузова, Тимати, Григорий Лепс – все спешили засвидетельствовать свое почтение Филиппу.

Киркоров перед началом банкета устроил показ своих лучших нарядов. «Каждый из них стоит как весь сегодняшний вечер!» — не стал скрывать Филипп. В основном, Филипп предпочитает иностранные бренды. Но были среди его костюмов и шикарные образы от русских мастеров: Валентина Юдашкина и Аники Керимовой.

Керимова появилась вместе с Любовью Успенской и ее дочкой Татьяной. Вскоре вместе с Плаксиной они готовятся представить совместную коллекцию одежды. Аника вручила Киркорову кимоно с его изображением.

— Филипп – невероятный труженик, у него — колоссальная загруженность, — рассказывает Аника. – Все восхищаются его работоспособностью: я считаю, что его нужно внести в Книгу рекордов Гиннеса. Потому как такой напряженный график во всем мире, наверное, никто не сможет больше осилить. Я очень надеюсь, что в моем кимоно он сможет комфортно отдохнуть от напряженных будней. Филипп прекрасно разбирается в моде. Поэтому кимоно мы изготовили из натурального шелка с леопардовым принтом – это тренд нынешней весны!

Филипп кимоно тут же примерил и пришел в восторг. «Как всегда, Аника, без единой примерки!» — восхитился певец.

Другие гости тоже пришли не с пустыми руками. Яна Рудковская и Евгений Плющенко подарили Киркорову сумку из яловой кожи. Вещь из новой коллекции западного бренда вручили певцу Валерия и Иосиф Пригожин. Ольга Бузова презентовала шляпу, а Анита Цой — антиквариат XVIII века.

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