14 февраля «Ключи от зала» в КАРО станут ключами к сердцу

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Специально ко Дню святого Валентина сеть кинотеатров «КАРО» порадует как счастливых обладателей второй половинки, так и тех, кто пока в поисках пары. 

ключи от зала в каро

При бронировании зала для свидания, влюбленным будет доступна возможность показать своё поздравление или признание на большом экране, а также бутылка шампанского в подарок. Пользователи услуги «Ключи от зала» в Москве дополнительно получат сертификат в ресторан Zotman. 

«Мы подумали и об «одиноких сердцах» — в этот день каждый, кто захочет, сможет получить светящийся неоновый браслет, красный или синий, и подать сигнал, что готов к новому знакомству. В этом нас поддержит популярный сервис знакомств Pure, и будет здорово, если мы сделаем наших гостей немного счастливее, ведь в кино всегда есть немножко магии» — отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова.

Акция действует во всех городах присутствия сети.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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