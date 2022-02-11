На ВДНХ отметят День всех влюбленных

День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается 14 февраля во многих странах мира. Праздничная программа на ВДНХ начнется уже в субботу. Гостей ждут ночные катания на коньках, тематические экскурсии в музеях, спектакли для детей и взрослых, мастер-классы по созданию валентинок, концерт «Love story» и гастрономические акции.

Ночные катания

Провести свидание на коньках под звездным небом и встретить День святого Валентина можно будет с 13 на 14 февраля на самом большом катке в Москве. Ночной сеанс пройдет с 23:30 до 01:30. Билеты уже доступны на официальном сайте ВДНХ в разделе «Павильон №1». Во время ночных катаний на ледовой площадке будут работать гастрономические точки с блюдами разных кухонь мира, среди которых Lucky Souvlaki, «Чебурек & ПонГон», «Корица и Гвоздика» и ресторан «Варежка». А посетители кафе «Мистер Пончик» при покупке получат в подарок пончик в виде сердца.

Экскурсии и мастер-классы

День всех влюбленных приурочен к памяти раннехристианского мученика, святого Валентина. В Российской империи этот праздник был популярен среди дворян, следующих заграничной моде. Как и в наши дни, молодые люди отправляли друг другу валентинки — сердца из шелка или кружева, украшенные цветами. С этими и другими обычаями познакомятся 13 февраля участники экскурсии «Слово о любви» в Центре «Слово». Начало в 15:00 и 18:00, ссылка на регистрацию.

В этот же день в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдут экскурсии «Любовь во Вселенной». Участники узнают, кто из космонавтов сочетался узами брака и когда была первая свадьба в космосе. Также на туре расскажут об истории легендарного павильона «Космос». Участие по регистрации.

Музей кукол приглашает 12 и 13 февраля в 13:00 на тематические экскурсии «Любовь и монархия». Гости увидят более 50 образов монархов ручной работы из фарфора в исторических костюмах, начиная с княгини Ольги и заканчивая Николаем II, и погрузятся в тайны взаимоотношений царского двора. Для участия в экскурсии необходимо записаться по телефону +7(985)420-81-55 и приобрести входной билет в музей. Также в субботу в 15:00 здесь пройдет мастер-класс «Валентинка». Узнать стоимость и записаться можно по телефону музея. А делать оригинальную валентинку в технике квиллинг научат в воскресенье в экоцентре «Пчеловодство». Мастер-класс «Влюбленные сердца» начнется в 11:00. Запись по телефону +7(495)966-09-22.

Принять участие в мастер-классах «Фермерская валентинка» и «Парочка из сена» гости ВДНХ смогут на «Городской ферме». В выходные здесь организуют тематическую программу к празднику с квестами и экскурсиями. Кроме того, 13 и 14 февраля в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 в кафе «Ферма» состоятся кулинарные мастер-классы «Love is» по изготовлению десертов в форме сердца с секретным посланием. Билеты доступны на сайте «Городской фермы».

Спектакли, кинопоказ и праздничный концерт

12 февраля в 17:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России представят моноспектакль «Города любви». В основе сюжета рассказ о богемном художнике, находящемся в поисках себя, своего города и своей любви. Приобрести билеты можно по ссылке. 13 февраля в это же время здесь начнется иммерсивный спектакль «Ужин в Неаполе» актера Игоря Ларина. В основе сюжета музыкальные рассказы главного героя, официанта Марио, который работает в небольшом ресторанчике на берегу неаполитанского залива. Ссылка на билеты. Кроме того, 14 февраля музей приготовил множество подарков для своих гостей: скидка 50% на билеты для влюбленных пар при покупке в кассе, возможность прокатиться от Главного входа ВДНХ до музея на ГАЗ-21 (с 16:00 до 19:00) и гастрономические акции в кафе «Спецбуфет особого назначения».

13 февраля в 13:00 культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» приглашает детей и их родителей на спектакль «Вафельное сердце» в павильон «Рабочий и колхозница». Он поставлен по бестселлеру молодой норвежской писательницы Марии Парр. Дебют автора рассказывает о приключениях девятилетнего мальчугана Трилле, его необычной семье и настоящей дружбе между мальчишками и девчонками. Зрители окунутся в атмосферу маленькой норвежской деревни и послушают смешные небылицы в исполнении актера «Творческого объединения 9». Регистрация по ссылке.

В 17:00 Музей транспорта Москвы совместно с «Мосфильмом» покажет фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» в павильоне «Транспорт СССР». Культовая картина о любви советского человека к автомобилю вышла на экраны весной 1966 года. Ее сразу полюбили зрители и разобрали на цитаты. Лента получила несколько премий, в том числе на кинофестивалях в Сиднее и Мельбурне. После показа фильма состоится паблик-ток с экскурсоводом музея Антоном Гурковым. Ссылка на регистрацию.

В 20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» прозвучат известные и всеми любимые хиты о любви. Концерт «Love story» — объяснение в любви двух неординарных артистов: джаз-оперной певицы, контрабасистки Ольги Ступиной и многогранного тенора, поющего в разных стилистических направлениях Ильи Хардикова. В программе знаменитые дуэты и сольные номера на разных языках: из мюзиклов и кинофильмов, джазовые стандарты и кубинские мамбо, лирические песни и страстные танго. Сопровождать артистов будут музыканты-виртуозы, многократные лауреаты международных конкурсов и фестивалей, солисты «Москонцерта» — симфоджазовый коллектив B-Band Ольги Ступиной. Регистрация по ссылке.

А в Выставочно-торговом центре Республики Армения отметят национальный праздник влюбленных — День святого Саркиса. 12 февраля гостей павильона №68 ждут фотовыставка «Девушка из Наири», мастер-классы по армянским танцам, театрализованная лекция об истории праздника и национальных традициях. Начало в 15:30, вход свободный.

Для всех влюбленных 14 февраля на ВДНХ приготовили и гастрономические подарки. Так, в кафе «Ферма» можно будет провести романтический ужин и попробовать блюда из специального сета на двоих. В ресторанах «Московское небо», «Оттепель», кафе «Свадьба соек» и Mamma Italia всем парам при заказе преподнесут по бокалу игристого в подарок, в ресторане «Рыбацкая деревня» — десерт на выбор. В кофейне LeoCoffee влюбленным подарят кофе, в кафе «Ребрышки и крылышки» — сделают 30% скидку. А семейное кафе «Андерсон на даче» проведет для детей мастер-классы по созданию валентинок.

Кроме того, в День святого Валентина на катке ВДНХ традиционно пройдут торжественные церемонии регистрации брака. Участники бракосочетания будут присутствовать на коньках. 14 февраля в этом году выпадает на понедельник, который является техническим днем на ледовой площадке.

Центры «Космонавтика и авиация», «Слово», «Пчеловодство», Музей кукол, Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, павильон «Рабочий и колхозница» и Дом культуры ВДНХ работают в формате COVID-free.

При посещении необходимо предъявить QR-код. Гостям ВДНХ необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах также масочный режим. Более подробная информация на сайте ВДНХ.

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