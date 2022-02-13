В День Святого Валентина Останкинская башня и Смоленский метромост вместе поздравят влюбленных

14 февраля 2022 года с 8:00 до 18:00 Останкинская башня и Смоленский метромост будут обмениваться «валентинками». «Ты одна на свете такая! Останкинская башня», «Метромост, пришли селфи!» — милые сообщения на их медиафасадах наполнят город романтикой.
Останкинская башня и Смоленский метромост уже давно могли стать парой: оба объекта могут похвастать крупнейшими в Москве медиафасадами. А еще они притягивают к себе влюбленных и соединяют сердца.
Среди необычных мест для регистрации брака Останкинская башня одна из самых популярных. По проекту Мэра Москвы, с весны до осени на смотровой площадке проходят церемонии бракосочетаний. А в ресторанном комплексе «7 Небо» с вращающимися вокруг оси Останкинской башни полами можно провести запоминающиеся свадебные торжества. С момента старта проекта в 2019 году около 200 пар зарегистрировали свои отношения на Останкинской башне.
У подножия Смоленского метромоста влюбленные делают предложения руки и сердца. А на оградах вдоль набережных Тараса Шевченко, Краснопресненской и Смоленской, вешают именные замки в знак вечной любви.
В День всех влюбленных надписи на экранах Останкинской башни и Смоленского метромоста напомнят игривую переписку в мессенджере, когда отношения только-только начинаются. Возможно, у этой истории еще будет продолжение. Но уже сейчас она может вдохновить влюбленных на важные слова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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