«1415». Выставка Аси Заславской в школе masters

Ася Заславская. Домашняя работа. 2023. Холст, акрил, 100 х 120 см

Зима — это время подведения итогов, оценка прошедшего, надежда на новое, ожидание чуда и чего-то нового. В детстве все формулируется в письме Деду Морозу, после — в заметках в телефоне. Надежда хрупкого нового присутствует и загорается в каждом в момент выделенных дат календаря: давать обещания на Новый год, признаваться в чем-то 14 февраля, планировать и завещать себе самые важные вещи.

Школа masters представляет персональную выставку мультидисциплинарной художницы Аси Заславской «1415». Название выставки отсылает к году написания самой первой датированной валентинки. Таким образом, проект исследует сакрализацию тематических праздников, традицию украшения пространств в современной культуре к 14 февраля.

Центральной работой на выставке станет эксперимент художницы — создание инсталляции из наждачной бумаги. Выбор материала не случаен — работа отсылает к размышлениям о любви, которая часто стирает недостатки. Бывает шершавой. Может ранить. Устраняет неровности. Цепляет, трется, шлифует, и всегда создаёт новое.

Ася Заславская. Homo petitios. 2021. Материалы: Сталь, зеркало, 70х60 см

Ася Заславская. Вопрос. 2023. Доска из дерева липы, левкас, карандаш, текст, 20.5 см х 26 см. Тираж 3/10

Ася Заславская. Молодец! 2023. Холст, акрил, 100х120 см

Ася Заславская. Люблю, люблю. 2023. Нержавеющая таль, трафарет, 30х40 см

Ася Заславская — мультидисциплинарный художник, работает с живописью, инсталляцией, перформансом, скульптурой, вышивкой и видео-артом. Ученица архитектурной студии ДЭЗ №5 М. Лабазова, окончила реставрационное училище, Московскую архитектурную школу МАРШ по специальности «Архитектура и урбанизм».

Художественная практика направлена на создание, выявление и материальную фиксацию отношений между прошлым, настоящим и будущим. Искания человека, вопросы религии, локальные социокультурные нарративы, создают одновременно и экзистенциальные и ироничные объекты. Во многих своих работах художница изучает проявления памяти в настоящем. Настоящее в этих работах транслируется через зеркало, занимая таким образом центральное место как формально, так и семантически. Поиск связей между прошлым и настоящим становится поводом для размышлений о будущем.

Работы художницы находятся в собрании Государственного центра современного искусства, в коллекции Центра современного искусства Винзавод, в собрании кластера «Октава», в коллекции Полины Бондаревой, Андрея Малахова и также частных коллекциях.