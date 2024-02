В Postrigay Gallery представили выставку Анны Деминой «Я буду ждать, когда взойдет заря»

Анна Демина. Облака вишневых цветов

В Postrigay Gallery состоялось открытие выставки молодой художницы Анны Деминой «Я буду ждать, когда взойдет заря». В своих работах Анна воссоздает различные состояния природы, созвучные внутренним чувствам и настроениям человека. Художница отказывается от подробностей, сосредотачивая внимание на нюансах света и цветовых пятнах, каждое из которых имеет свое значение.

Анна внедряет в свое искусство формулу лирического пейзажа, связывая образ со словом. Ее пейзажи передают не реальные виды, а чувственное переживание человека от созерцания природы. Так, художница пишет не саму зарю, а ожидание зари глазами человека. Ключ к пониманию каждой картины зашифрован в ее названии, строчках из стихов и заметках Анны. «Я вижу роль художника как метронома, который улавливает тончайшие состояния души человека через глубину восприятия природы. Для меня пейзаж — не фактический слепок местности, а возможность ощутить реальность всем естеством», – поделилась Анна.

Анны Демина в своем творчестве продолжает традиции русских символистов и с новой силой возобновляет традиции пейзажистов XIX века «Каждый пейзаж Анны Деминой пронизан мягкой лиричностью, интимностью личных переживаний красоты природы в ее первозданном виде. Ее работы можно назвать безмолвной поэзией цвета», — отмечает Анастасия Постригай, которая выступила куратором выставки.

Анна Демина. День длится недолго

Анна Демина родилась в 1994 в Москве, живет и работает здесь же. Выпускница МГАХИ им В.И. Сурикова (факультет живописи, отделение реставрации, мастерская Салаховой А.Т. и Оссовского С.П.), лаборатории «Азы» (просветительская программа для молодых художников от NII SREDA), школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА. Участвовала в групповых выставках, ярмарках современного искусства, аукционах, фестивалях изобразительных искусств, сотрудничала с фондом «Четверг».

В своих работах Анна рассказывает о хрупкости и сложности мира, приглашает зрителя к разговору с художником и самим собой. Работает с классическими графическими и живописными техниками, экспериментируя с материалами и основами, в качестве которых чаще всего использует дерево.

Принимала участие в выставках: His voice still radiates destroying and fixing (makes everything possible), DEVYATNADTSAT' gallery, куратор Костя Серп, Москва, 2023; «в маленькой коробке спрятаны жучки», ЦТИ Фабрика, куратор Эльдар Ганеев, Москва, 2023; «живое неживое», кафе-галерея «просвет», куратор Люся Янгирова, Москва, 2023 и других. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.