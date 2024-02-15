В Generative Gallery открылась персональная выставка Slava SAF «Armor flowers. Генеративный опыт»

«Доспехи цветов», по задумке художника, как и цифровое пространство, способны давать новые навыки, защищать от реальности, предоставлять новые способы коммуникации. Художник показывает, как хрупкое и нежное в своем начале растение может стать металлической защитой-доспехом и новым органом чувств.

В своих работах художник использует технические черно-белые иллюстрации из ботанического атласа. Каждый их элемент становится отправной точкой для экспериментов в графических и 3D-редакторах. Симметрия и хромовые узоры в работах художника становятся языком, переносящим нас во вселенную новых возможностей человека.

Одновременно с классическими CG-техниками Slava SAF использует технологии генеративной симуляции и генеративной графики, которые помогают автору создавать сложные и уникальные узоры, не ограничиваясь конкретными формами.

Slava SAF — мультидисциплинарный художник, 3D-дизайнер из Екатеринбурга. В своих digital-работах с помощью цифровой обработки и 3D-визуализации исследует духовные проявления человеческих защитных и восстановительных механизмов, ищет новые возможности цифрового искусства. Создавал совместные работы с Дженой Марвин, Ромой Бантиком и другими российскими и зарубежными артистами.