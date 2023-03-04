15 мемориальных досок откроют в 2023 году в столице

В 2023 году в столице появится 15 новых мемориальных досок. Также в Михайловском саду на улице Бахрушина запланирована установка монумента актеру театра и кино, народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Дирижер, пианист и композитор, народный артист СССР Геннадий Рождественский

Она напомнила, что в январе–феврале 2023-го уже открыли доску советским разведчикам Моррису и Леонтине Коэн и памятник основоположнику научной педагогики в России, преподавателю и писателю Константину Ушинскому.

«До конца года в Москве установят 15 мемориальных досок. 10 из них будут посвящены героям Советского Союза. Доски размещают на фасадах домов, где жили или работали выдающиеся соотечественники — ученые, военнослужащие, артисты, педагоги и государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. Их достижения — пример для потомков. Увековечивание памяти помогает поддерживать связь поколений», — отметила Наталья Сергунина.

В Центральном округе столицы установят памятные доски генерал-майору Василию Молокову, генерал-полковнику Николаю Антошкину и полковнику Генриху Гофману, в Юго-Западном — заслуженному пилоту СССР, генерал-лейтенанту Леониду Жолудеву и старшему лейтенанту Гатаулле Салихову, в Северо-Западном — главстаршине Екатерине Деминой, генерал-полковнику Сергею Ушакову и полковнику Дмитрию Каприну, а в Северном округе — генерал-лейтенанту Сергею Долгушину и генерал-лейтенанту Василию Глазунову (Василий Афанасьевич, к слову, дважды Герой Советского Союза).

Кроме того, в этом году откроют мемориальные доски в честь профессора, доктора юридических наук, члена-корреспондента Российской академии наук Вениамина Яковлева, дирижера, пианиста и композитора, народного артиста СССР Геннадия Рождественского, почетного гражданина Москвы и председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Долгих, поэта, теле- и радиоведущего, заслуженного деятеля искусств России Андрея Дементьева, композитора и педагога, народного артиста РСФСР Николая Сидельникова.

Всего в Москве насчитывается почти две тысячи мемориальных досок, более 200 из них открыто в 2011–2022 годах. Решение об их установке принимает городская комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Эксперты рассматривают ходатайства общественных объединений, государственных организаций, юридических лиц.

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