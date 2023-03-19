В Курской области появится масштабный мемориальный комплекс героям ВОВ

АУ Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на первый этап сооружения мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.

В 2023 году исполняется 80 лет битве на Курской дуге – это одно из крупнейших и важнейших сражений Великой Отечественной Войны, состоявшееся с 5 июля по 23 августа 1943 года. К этому событию приурочено немало мероприятий, в том числе в поселке Поныри Курской области (это место называют «Сталинградом» Курской битвы) планируется соорудить историко-культурный мемориальный комплекс, который увековечит героический подвиг советских солдат.

Над возведением мемориального комплекса работает Российское военно-историческое общество совместно с Администрацией Курской области по Поручению Президента РФ Владимира Путина. На лучшее архитектурно-художественное решение проекта памятника был объявлен Международный открытый творческий конкурс, победителем которого стала студия военных художников имени М.Б. Грекова. Авторский коллектив студии доработал нереализованный проект скульптора Евгения Вучетича. В итоге мемориал будет выполнен в виде двух клиньев, которые символизируют столкновение советской и германской армий.

В феврале 2022 года – в преддверии Дня защитника Отечества состоялась церемония закладки первого камня будущего комплекса. Спустя год Государственная экспертиза проектов Курской области выдала положительное на первый этап строительства*.

Застройщик объекта - Управление капитального строительства Курской области. Проектную документацию разработали Областное бюджетное учреждение «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект» и ООО «Управление капитального строительства».

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