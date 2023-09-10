Паблик-арт проект «Объективно» открылся в жилом кластере Russian Design District в Новой Москве

В культурно-образовательном кластере RDD и в спортивном парке Десеновское прошло открытие паблик-арт проекта «Объективно», самой большой коллекции искусства в общественном пространстве на территории московского жилого кластера.

Проект включает 11 паблик-арт работ известных современных художников: Дмитрия Аске, Ивана Горшкова, Андрея Люблинского, Матвея Шапиро, Нади Лихогруд и Михаила Хвалебнова, Эльдара Ганеева и Максима Свищева. Осенью в рамках проекта на территории жилого кластера Russian Design District пройдут бесплатные экскурсии. В день открытия о концепции проекта рассказала куратор паблик-арт программы в RDD Сабина Чагина, а Антон Винер, совладелец девелоперской компании Группы «Родина» вместе с художниками-участниками провел экскурсию по территории, в рамках которой рассказал о связи идеи выставки с уникальной дизайн-концепцией каждого из новых жилых зданий кластера.

Антон Винер: «Для нас очень важна идея семейственности: развития семьи в творческой и счастливой атмосфере, поэтому мы решили создать не только уникальное жилое пространство, где можно окунуться в дизайн, но и позволить жителям кластера, а также его гостям стать зрителями музея под открытым небом».

Сабина Чагина: «Моей задачей была интегрировать в кластер искусство, сделать его таким местом, чтобы не только жители, но и гости хотела приехать погулять сюда и посмотреть на работы современных художников Впервые в моей практике ко мне обратились ещё на этапе проектирования, мы изначально создавали экспозицию вместе с архитекторами».

Участниками и гостями открытия стали куратор паблик-арт программы в RDD Сабина Чагина, основатель и владелец девелоперской компании Группы «Родина» Антон Винер, художники Дмитрий Аске, Эльдар Ганеев, Андрей Люблинский, Максим Свищев, а также пиар-менеджер Филипп Лобачев, директор HSE ART GALLERY Дарья Кузнецова. Открытие сопровождалось музыкальным сетом от Dj Chagin (Flammable Beats).

Паблик-арт «Безобраз», художник Максим Свищщев

Идея выставки «Объективно» опирается на то, чтобы искусство, вплетенное в пейзаж жилого района, стало неотъемлемой и доступной частью повседневности жителей. Название выставки — игра со значением слов «объект, процесс взаимодействия», которая отражает наличие разных оценок восприятия и отсутствие предвзятости, характерных для обитания искусства в открытой среде.

Фото – Александра ЖУКОВА

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