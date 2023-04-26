«18 мне уже»: Сергей Жуков поздравит именинников апреля с днем рождения

Российский певец, музыкант и бизнесмен Сергей Жуков продолжает радовать поклонников: 29 апреля артист планирует грандиозно поздравить именинников месяца — во всех московских барах «Руки ВВерх!» состоится вечеринка «18 мне уже».

Праздничные мероприятия пройдут в заведениях на Тверской улице, в Олимпийской деревне, а также в баре на Таганке. Ожидается, что теплые слова и поздравление от Сергея Жукова услышат в свой адрес все гости, родившиеся в апреле.

Кроме насыщенной программы и развлечений, именинников ждет праздничный торт, а также обновленная к летнему сезону барная карта, включающая в себя как «нестареющую классику» — коктейли «Секс на пляже» и «Пина колада», так и авторские миксы — «Московский мулл», «Майами бич», «Дынная фея», а также шоты «Бабл гам», «Охотник за разумом», «Тропический» и другие. А в основном меню по-прежнему можно увидеть необычные любимые блюда — «Сковорода от папы», «Элтон Джон в Рязани», «Дошик» с настоящей говядиной, закуска «А-ля 90-е», десерт «Памела Андерсон» и многие другие.

Как обещают организаторы праздника, команда бара «Руки ВВерх!» встретит гостей ярким флэшмобом, а также поздравит именинников на сцене, на которой уже не раз выступали многие российские звезды: Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Шура, Иракли и другие кумиры разных поколений. Помимо концертов, в барах «Руки Вверх!» ежедневно проходят вечеринки, выступления стендап-комиков, караоке-баттлы, квизы и другие развлекательные мероприятия, которые становятся незабываемыми благодаря царящей в заведениях атмосфере ушедших десятилетий.

«Друзья, я рад, что у нас открыто уже девять баров в Москве и Подмосковье. «Руки ВВерх! Бары» — это место, где каждый из вас сможет вернуться в детство и вновь почувствовать себя беззаботным и счастливым. Именно такую атмосферу мы всегда стремимся создать для вас. Надеюсь, вы это почувствуете и будете возвращаться к нам снова и снова», — поделился Сергей Жуков.

«Руки ВВерх! Бар» — федеральная сеть танцевальных баров, основанная популярным исполнителем Сергеем Жуковым. По замыслу авторов, концепция заведений отражает мотивы «лихих 90-х» — от тематического интерьера, украшенного кассетами и коврами, до музыкального оформления и продуманных до мелочей меню и барной карты, содержащих в себе оригинальные коктейли и хорошо знакомые блюда в новом исполнении. Главная идея проекта — подарить посетителям настоящий взрыв эмоций и мысленно вернуть гостей в лучший и беззаботный период их жизни — в молодость.

Возрастная категория: 18+.

Где? Тверская, 22; Можайское шоссе, 45Б, Нижегородская, 2/1.

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