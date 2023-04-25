Праздник «Музыка весны» в парке развлечений Сказка!

29, 30 апреля, а также 1 мая 2023 парк развлечений «Сказка» в Крылатском пригашает всех москвичей и гостей столицы провести выходные в ритме веселья и отличного настроения на интерактивных мероприятиях под названием «Музыка весны»! Вход свободный!

В окружении живописной природы, аттракционов и тематический парков всех любителей активного отдыха ждёт насыщенная программа, включающая в себя:

игры с волшебными персонажами из известных картин: Эльзой, Белоснежкой, Куклой ЛОЛ, Русалочкой;

большой парад с музыкальным оркестром, сказочными героями и гостями парка;

танцевальные флешмобы, викторины, розыгрыши подарков;

импровизированное детское караоке;

а также новая активность праздничных событий - радиостанция «Сказка ФМ» с песнями по заявкам от юных участников торжества.

Кроме того, в Праздник труда - 1 мая 2023, калейдоскоп праздничных событий дополнят выступления талантливых участников известных студий Москвы – Тодес, Стильняжки, Юный артист.

А к завершению первомайских выходных, на главную сцену парка поднимутся специальные гости – кавер-группа ЗОЖ, чтобы поднять настроение детей и взрослых до рекордной отметки!

Весна ярких впечатлений 2023 ждёт вас!

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