Праздник «Музыка весны» в парке развлечений Сказка!

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29, 30 апреля, а также 1 мая 2023 парк развлечений «Сказка» в Крылатском пригашает всех москвичей и гостей столицы провести выходные в ритме веселья и отличного настроения на интерактивных мероприятиях под названием «Музыка весны»! Вход свободный!

музыка весны в парке сказка

В окружении живописной природы, аттракционов и тематический парков всех любителей активного отдыха ждёт насыщенная программа, включающая в себя:

  • игры с волшебными персонажами из известных картин: Эльзой, Белоснежкой, Куклой ЛОЛ, Русалочкой;
  • большой парад с музыкальным оркестром, сказочными героями и гостями парка;
  • танцевальные флешмобы, викторины, розыгрыши подарков;
  • импровизированное детское караоке;
  • а также новая активность праздничных событий - радиостанция «Сказка ФМ» с песнями по заявкам от юных участников торжества.

Кроме того, в Праздник труда - 1 мая 2023, калейдоскоп праздничных событий дополнят выступления талантливых участников известных студий Москвы – Тодес, Стильняжки, Юный артист.

А к завершению первомайских выходных, на главную сцену парка поднимутся специальные гости – кавер-группа ЗОЖ, чтобы поднять настроение детей и взрослых до рекордной отметки!

Весна ярких впечатлений 2023 ждёт вас!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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