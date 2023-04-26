Пошаговая стратегия Revival: Recolonization доступна эксклюзивно на площадке VK Play

В ранний доступ вышла новая глобальная стратегия в постапокалиптическом сеттинге Revival: Recolonization от калининградской студии HeroCraft PC. Для игроков на ПК из России и стран СНГ игра доступна эксклюзивно на площадке VK Play. Издателем проекта выступает российская компания Astrum Entertainment.

Действие Revival: Recolonization происходит на Земле, спустя тысячелетие после глобального катаклизма, который разделил историю на «до» и «после». Игроки примерят на себя роль Эмиссара — только что пробудившегося от многовекового анабиоза хранителя знаний и технологий древних. В Revival игрокам предстоит заниматься изучением изменившейся планеты, осваивать новые территории, разжигать огонь цивилизации и готовить поселенцев к великой битве. Трейлер игры уже можно посмотреть в VK видео и на YouTube.

После катастрофы остались лишь разрозненные племена — каждое со своими особенностями и бонусами, которые повлияют на геймплей. А случайные и уникальные события, от внезапных капризов погоды до вторжения зомби, обеспечат реиграбельность и не дадут заскучать.

Игрокам также придется адаптироваться к новым условиям с помощью отточенной системы эдиктов, которая позволит заняться терраформингом планеты и настроить правила игры в разных регионах: превращать пустыни в плодородные земли, возводить горы там, где раньше был океан.

Поиск древних артефактов, исследование непредсказуемых аномалий, столкновения с дикими животными и ужасными автоматонами — все это необходимо, чтобы подготовить человечество к битве с могущественным врагом. Гибкий редактор юнитов позволит создать самые разнообразные комбинации оружия, брони и экипировки, а напряженные пошаговые схватки с грозными врагами пройдут на картах с разрушаемыми объектами и укрытиями.

Разработчики планируют сохранить взаимодействие с игроками и улучшать Revival: Recolonization основываясь на обратной связи. Проект доступен эксклюзивно на площадке VK Play для игроков на ПК из России и стран СНГ.

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