20 марта Пермский театр оперы и балета и проект TheatreHD проведут прямую онлайн-трансляцию оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта в постановке режиссера Марата Гацалова и под управлением дирижера Владимира Ткаченко. Онлайн-трансляция спектакля будет доступна для просмотра на сайте проекта TheatreHD.

Постановка моцартовского «Дон Жуана» в режиссуре Марата Гацалова и художницы Моники Пормале, впервые показанная Пермским театром оперы и балета в декабре 2020 года, была признана экспертами одним из центральных событий прошлого театрального сезон. «»Дон Жуан» выглядит эффектным прологом к новой жизни одного из ведущих музыкальных театров страны, чья история всегда была неразрывно связана с экспериментом, поиском нового художественного языка», — отмечал после премьеры спектакля журнал «Музыкальная жизнь». Новый пермский «Дон Жуан» был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска»–2022 в 8 номинациях — в том числе «лучший спектакль в опере», «лучшая работа режиссера» (Марат Гацалов), «лучшая работа художника» (Моника Пормале, Ася Мухина), «лучшая работа художника по свету» (Алексей Хорошев, Рудольфс Балтиньш), «лучшая женская роль» (Надежда Павлова).

«Художница Моника Пормале превращает сцену Пермской оперы в музейный зал (серые стены, стеклянный потолок, высокие проемы по бокам), где разворачивается хит-парад объектов современного искусства: все они перемещаются по сцене на небольшой платформе, если смотреть из зала — из правой кулисы в левую. И все так или иначе комментируют главный «экспонат», который почти не виден, зато всегда слышен, — саму оперу Моцарта» (COLTA.RU)

«Круг тем спектакля — полифоничность, современность, конфликт хаоса и порядка, место в нем человека с его рассыпающимися гендерными и социальными ролями. И в этом зазоре между известностью и неизвестностью, прошлым и будущим, движением и статикой ключевой метафорой становится музей. Что само по себе пристало, может быть, любой опере, но в «Дон Жуане» нарочито замедленное движение объектов некоей глобальной арт-галереи выглядит настолько же искусственно, насколько иронично, жутко и органично» («Коммерсантъ»)

20 марта под управлением дирижера Владимира Ткаченко в «Дон Жуане» выступят ведущие солисты Пермской оперы — Энхбат Тувшинжаргал (Дон Жуан), Гарри Агаджанян (Командор), Надежда Павлова (Донна Анна), Сергей Годин (Дон Оттавио), Наталья Кириллова (Донна Эльвира), Тимофей Павленко (Лепорелло), Дарья Пичугина (Церлина), а также Виктор Шаповалов (Мазетто).

Прямая онлайн-трансляция спектакля будет показана в 17:00 по московскому времени (19:00 по Перми).

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ

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