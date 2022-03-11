В Галерее классической фотографии будет представлена «Внутренняя Империя» Андрея Троицкого

С 23 марта по 17 апреля 2022 года в Галерее классической фотографии пройдет выставка мультимедийного проекта Андрея Троицкого «Внутренняя Империя».

Новый проект Андрея Троицкого – это попытка обнаружить и воссоздать образы коллективной памяти, которые наполняют нас и растворены в бессознательном.

– Меня не оставляло ощущение, что в моей памяти содержится гораздо больше, чем было в моей жизни, как будто воспоминания не мои собственные, а из какого-то давнего прошлого. На самом деле это есть в каждом из нас. Я захотел увидеть, почувствовать эти образы из бессознательного и показать их. Это огромное пространство, которое находится внутри нас, но которое мы почти не знаем, – говорит о своём фотопроекте автор.

Проект с помощью образов и текстов рассказывает о путешествии в пространстве памяти, которому автор дал название «Внутренняя империя». По мнению автора, империя всегда была способом объединения людей в социальное здание, но, объединяя их, она закрывает для человека возможность контакта с самим собой, неизбежно создавая территорию «внутренней войны». Автор рассказывает нам истории поэтов, политиков, палачей, художников и влюбленных. Они не названы, и зрители могут угадывать за образами тех или иных исторические фигуры.

– Когда смотришь серию «Внутренняя Империя» Андрея Троицкого, то представляешь истории, рассказанные двумя персонажами, созданными фотографом. Это истории о любви и откровения о человеческой природе, но также и визуальные комментарии к историческим событиям. Созерцая образы проекта, зритель может внезапно обнаружить в каждом кадре себя самого. Тогда фотографии начинают резонировать в нем, и он сталкивается с подлинными событиями, изображенными в этих историях. Если фотография становится собственной историей зрителя или его близких, то это больше, чем просто фотография, это образ коллективной памяти всех зрителей. Это умный проект. «Внутренняя Империя» – еще одна попытка Андрея Троицкого исследовать визуальный язык. Лично мне некоторые работы было непросто понять, но это успешная серия, – делится своими впечатлениями о проекте поделилась куратор Пекинского фотофестиваля и Global Photographic Union Го Цзин.

Выставка включает 27 масштабных фотографических работ в сопровождении текстов и музыки, специально написанной для выставки. Съемки проекта проходили в 2021 году в Санкт-Петербурге.

Андрей Троицкий – продюсер и фотограф. Призёр фотофестиваля в Токио, обладатель первого места на конкурсе Monovision Photography Awards.

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