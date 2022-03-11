Ретроспектива детских фильмов Александра Роу продолжится в КАРО.Арт

В 2021 году во всех городах присутствия сети «КАРО» стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ – крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске. Уже 17 марта КАРО.Арт и Киностудия им. М. Горького вернут на экраны одну из первых сказок Роу «Василиса Прекрасная».

Сценарий фильма основан на нескольких русских народных сказках, из которых наиболее узнается «Царевна-лягушка», где отец решил женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына упала на болото к лягушке-квакушке…

Второй сказочный фильм Роу, несмотря на монохромное решение, утвердил новаторство режиссёра в экранном решении знакомых с детства сюжетов. Особого внимания заслуживает работа с актерами, а также внимательное отношение к декоративности вселенной фильма. Например, макет Змея Горыныча был сделан в мастерской, где производили игрушки. Его размеры поражали: 11 метров длины, 5 метров высоты. А внутри для управления размещалась техническая группа, которая насчитывала до 20 людей. По словам самого Александра Роу, лошадь Ивана так и не смогла приблизиться к Змею: настолько устрашающе он выглядел. Поэтому многое пришлось решать монтажными кадрами.

Проект #КИНОСКАЗКИ РОУ продлится до конца весны 2022 года.

Ниже мы публикуем актуальное расписание проката:

«Василиса прекрасная» – с 17 марта 2022 года;

«Кащей бессмертный» – с 31 марта 2022 года;

«Королевство кривых зеркал» – с 14 апреля 2022 года;

«Огонь, вода и медные трубы» – с 28 апреля 2022 года;

«Варвара-краса, длинная коса» – с 12 мая 2022 года.

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