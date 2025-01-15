Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ создал дизайн пассажирского вагона габарита Т для РЖД по заказу АО «Трансмашхолдинг».

Пассажирский вагон габарита Т – это инновационная разработка ТМХ, РЖД и 2050.ЛАБ. Его длина увеличена на 73 см, ширина на 28 см, по сравнению с широко распространенным габаритом 1-ВМ. На 9 см шире станет проход по салону, а спальные места длиннее на 15 см. Также появилось одно дополнительное пассажирское купе.

Основной задачей дизайн-команды было сделать вагон, максимально удобный для путешествия каждого пассажира – как на верхней полке, так и на нижней. В итоге около каждого места расположен свой столик, розетка, сейф, крючки и т.д. А благодаря увеличенной длине спальных полок поездка станет комфортней даже для высоких пассажиров.

Благодаря дизайн-решениям, новый вагон позволяет обеспечивать равный комфорт пассажирам. Кроме того, в нем установлены современные системы торможения, энергоснабжения, обеспечения микроклимата управления и диагностики, которые повышают его эффективность.

После завершения приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний, а также получения сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, новые вагоны будут переданы холдингу «РЖД». В ближайшее время они станут основой программы обновления парка пассажирских вагонов.