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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU2050.ЛАБ создал дизайн пассажирского вагона габарита Т

2050.ЛАБ создал дизайн пассажирского вагона габарита Т

editor
By editor
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пассажирский вагон габарита т
Фото © Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ создал дизайн пассажирского вагона габарита Т для РЖД по заказу АО «Трансмашхолдинг».

Пассажирский вагон габарита Т – это инновационная разработка ТМХ, РЖД и 2050.ЛАБ. Его длина увеличена на 73 см, ширина на 28 см, по сравнению с широко распространенным габаритом 1-ВМ. На 9 см шире станет проход по салону, а спальные места длиннее на 15 см. Также появилось одно дополнительное пассажирское купе.

Основной задачей дизайн-команды было сделать вагон, максимально удобный для путешествия каждого пассажира – как на верхней полке, так и на нижней. В итоге около каждого места расположен свой столик, розетка, сейф, крючки и т.д. А благодаря увеличенной длине спальных полок поездка станет комфортней даже для высоких пассажиров.

Благодаря дизайн-решениям, новый вагон позволяет обеспечивать равный комфорт пассажирам. Кроме того, в нем установлены современные системы торможения, энергоснабжения, обеспечения микроклимата управления и диагностики, которые повышают его эффективность.

После завершения приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний, а также получения сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, новые вагоны будут переданы холдингу «РЖД». В ближайшее время они станут основой программы обновления парка пассажирских вагонов.

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