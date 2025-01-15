К 80-летию Великой Победы запущен телеканал «Патриот»

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустил телеканал «Патриот». Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества.

«Патриот» — телеканал для тех, кто любит Россию, чтит историю страны, традиции, культуру и гордится подвигами и достижениями Родины.

Слоган нового телеканала — «Кино любимой страны» — отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа. Библиотека телеканала насчитывает более 1000 часов контента легендарного Киноконцерна «Мосфильм», архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.

В эфире будут транслироваться легендарные советские кинокартины: «Пришёл солдат с фронта» Николая Губенко, «Баллада о солдате» и «Сорок первый» Григория Чухрая, «Бабье царство» Алексея Салтыкова, киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова, «Иваново детство» Андрея Тарковского, а также «Война и мир» и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Также зрители увидят довольно редкие ленты: «Время, вперёд!» Михаила Швейцера и Софьи Милькиной, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Крылья» Ларисы Шепитько, «Так жить нельзя» Станислава Говорухина, «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова, «Тимур и его команда» Александра Бланка и Сергея Линкова. Кроме того, в сетке — современные сериалы и фильмы.

Телеканал рассчитан как на взрослую аудиторию, так и на молодое поколение, которое важно знакомить с вдохновляющими фильмами о любви и верности Родине, традициях, семейных ценностях и вере в крепкую дружбу.

Созданием «Патриота» занимается творческая команда телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Распространением — компания «Сигнал Медиа», входящая в ГК «Цифровое Телевидение». Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание нового телеканала.