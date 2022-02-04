24 детские школ искусств Подмосковья получат новые музыкальные инструменты

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В 2022 году планируется приобрести музыкальные инструменты для 24 детских школ искусств Подмосковья. Продолжается оснащение детских школ искусств Московской области музыкальными инструментами.

музыкальные инструменты

В рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» в 2022 году планируется приобретение музыкальных инструментов (рояли, пианино, баяны и аккордеоны) для оснащения 24 детских школ искусств из 14 муниципальных образований Московской области. Всего предусмотрено приобретение музыкальных инструментов на сумму 197,2 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 98,6 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 98,6 млн рублей.

Проект реализуется с 2019 года по инициативе Губернатора Московской области. Всего с 2019 по 2021 годы музыкальными инструментами (рояли, пианино, баяны и аккордеоны) оснащена 101 детская школа искусств.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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