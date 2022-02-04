Предприниматель, блогер и музыкант Павел Михмель выпустил новый трек «Не забывай»

Есть песни, которые мы ждем каждую весну! Под них встречаются, расстаются и пишут бывшим. Такой композицией стал недавно вышедший трек Павла Михмеля «Не забывай»!

Известный предприниматель начал сольную певческую карьеру в 2020 году. Он с детства занимался музыкой, но выйти на большую сцену решился не так давно. 4 февраля у Павла Михмеля вышел новый трек «Не забывай»!

Текст песни основан на личном опыте и переживаниях Павла. В жизни часто случается так, что некогда влюбленные друг в друга люди расстаются.

«В моей жизни были расставания, которые я крайне тяжело переживал. Зачастую люди хотят все перечеркнуть и идти дальше. Безусловно нужно продолжать жить и дышать полной грудью, чтобы через время открыть дверь для новой любовной истории. Но зачем перечеркивать и стирать из памяти абсолютно все. Если сохранить в сердце только положительные и прекрасные моменты, с благодарностью отнестись к пережитому опыту, то разрыв можно пережить куда быстрее и легче»,– признается Павел.

Текст песни призывает к тому, чтобы после разрыва мы оставляли в памяти то хорошее, что связывало нас со второй половинкой: моменты искреннего счастья и любви. «Не забывай, просто помни, кем мы были. Не стирай меня…», — именно с этих слов начинается припев.

Не забывайте ни то лето, ни ту любовь, ни совместную грусть — это все бусинки на нити нашей жизни. И каждая играет в ней свою особую роль.

Послушать песню можно уже на всех музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.