Выставку «Образ и смысл» в Серпуховском историко-художественном музее посетили студенты Губернского колледжа

Студенты Губернского колледжа посетили в Серпуховском историко-художественном музее выставку голландской живописи XVII века из музеев и частных собраний России «Образ и смысл».

Для студентов провели экскурсию, а в рамках параллельной программы к выставке организовали творческую встречу с художником-реставратором Александром Неретиным «Новая жизнь старых картин». Билеты на эти мероприятия студенты приобрели по «Пушкинской карте».

Напомним, что Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. В начале этого года на нее начислено 5 тысяч рублей. На эти средства можно купить билеты в музеи, театры, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры, участвующие в программе.

В Подмосковье молодые люди оформили более 150 тысяч «Пушкинских карт». По ним юные жители купили более 13 тысяч билетов, из которых 11,2 тысячи – в театры, более 1 тысячи – в музеи.

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