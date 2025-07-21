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ДомойМир музыки«25» – трек о взрослении в условиях, которые не прощают слабости

«25» – трек о взрослении в условиях, которые не прощают слабости

editor
By editor
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shlykov
Фото © пресс-служба Rocket Records

Новый релиз Slykhov — «25» — это личная история артиста, рассказанная через призму родного района во Владивостоке. Это песня о том, как формируется характер, когда с детства оказываешься среди обстоятельств, где сложно рассчитывать на поддержку, а каждое решение на вес золота.

«25» — это не просто географическая метка. Это точка отсчёта. Место, где начинался путь. Где каждый новый день был проверкой на прочность. Где рядом были те, кто однажды мог свернуть не туда, но в итоге выбрал другое. Здесь взросление происходит раньше срока, а выбор быть собой и остаться целым требует внутреннего стержня.

Трек про тех, кто вырос в непростых реалиях, но не позволил им определять свое будущее. Про людей, которые несмотря ни на что остались верны себе, своим принципам и тем, кто шел рядом. Про менталитет, воспитание и личную ответственность. «В меня мало кто верит, но я сломаю игру» — строка, в которой слышится не амбиция, а твердая убежденность человека, прошедшего путь без гарантий. 

Slykhov снова говорит искренне без прикрас, но с уважением к прошлому, которое стало основой для настоящего.

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