«Не нужна»: Артём Кинг прощается с прошлым в новом эмоциональном треке

В музыкальной истории о чувствах, возникающих после разрыва токсичных отношений, многие слушатели узнали себя и обрели вдохновение и уверенность.

«Не нужна» — это не просто песня о расставании. Это вдох полной грудью, знаменующий собой начало новой, свободной жизни в момент, когда разбиваются оковы прошлого.

В каждой строчке композиции слышится и усталость от борьбы, и радость от маленьких побед над зависимостью. Да, иногда свобода пахнет пеплом, но идти все равно некуда, кроме как вперед — навстречу ветру, новому рассвету и счастливому будущему:

«Нет, мне

Не нужна ты,

Без тебя

Закаты,

Солнце и раскаты

И так бесплатны,

Мне не надо…»

Артём Кинг — музыкант, громко заявивший о себе в 2020 году. Одним из самых значимых его релизов стал трек «Ну, здравствуй», который покорил сердца слушателей и быстро занял высокие позиции в музыкальных чартах: 34 место на ВК Музыке, ТОП-50 на Яндекс Музыке и топ-90 на Apple Music. Этот успех принес артисту не только признание, но и награды в виде золотого и платинового дисков.

После продолжительного перерыва Артём вновь возвращается на музыкальную сцену, готовый вдохновлять поклонников своими новыми треками. Он не просто артист, но и автор собственных песен. В своих новых работах, таких как «Катастрофа», «Градусы», «Канцероген», «Вселенная» и «Калейдоскоп» он экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям смелые сочетания инди-попа, поп-рока и хип-хопа.