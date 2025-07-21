«Балаган»: MARKO и Любятинка представили дерзкий летний фит

Взрывной микс балканского драйва, лирики и неудержимого желания жить и любить здесь и сейчас нашел отклик в сердцах многих слушателей от Белграда до Сочи.

Трек «Балаган» построен в виде диалога между влюбленными героями, чьи голоса принадлежат MARKO и блогеру-миллионнику Любятинке. Он выпущен в июле не случайно, ведь лето — это лучшее время для новых знакомств, ярких впечатлений и экспериментов.

Жаркие дни создают особую атмосферу — легкую, романтичную, располагающую к беззаботному веселью и отдыху. А ночи превращаются в пространство для чуда и любви — мимолетной, загадочной и окутанной летним туманом.

Музыкально трек «Балаган» заряжен неуемной энергией, а аккорды гитары рождают бешеный ритм, зовущий «заряжать колонки», забывая о доме до самого утра. И все ради того, чтобы устроить балаган — влюбляться, танцевать до упаду и радоваться, создавая свою собственную яркую историю посреди серых будней.

«Балаган» от MARKO и Любятинки — больше, чем летний хит!