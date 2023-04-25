30 хитов в сопровождении симфонического оркестра: в Crocus City Hall отметили юбилей «Авторадио»

22 апреля состоялось грандиозное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». Поздравить радиостанцию с 30-летием в столичный Crocus City Hall пришли более 30 самых ярких звезд страны. Знаменитые «Грею счастье» от Ёлки, «Все нормально» Владимира Преснякова, «Чилить» в исполнении Filatov & Karas, «Комета» Jony и многие другие хиты прозвучали в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского.

«Соединить современные российские хиты и большой симфонический оркестр, может быть, и не новаторство, но мы впервые сделали это с полностью живым звуком. Наши друзья-артисты идею подхватили и для ее воплощения создали специальную аранжировку своих песен. Получилось модно, стильно, классно, необычно. Еще мы приготовили два музыкальных подарка, которые не были заявлены в афише – в концерте участвовали группа «Фрукты» и знаменитое фортепианное трио Bel Suono. По-итальянски это означает «красивый звук», что и было нашей целью – объединить вместе красивый живой звук, лучших отечественных звезд и «Авторадио», – заявил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

2023-й для «Авторадио» – юбилейный. Весь год радиостанция будет удивлять слушателей, дарить им нужные и полезные подарки. Так, 5 апреля «Авторадио» отметило свой день рождения розыгрышем квартиры на море в Сочи, счастливый победитель уже получил ключи и готовится к новоселью. Еще одним подарком для всех стал юбилейный концерт 22 апреля в Crocus City Hall. Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Дима Билан, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Zivert, Emin, Валерия, Burito, Jony, Лолита, Shaman, Ёлка, Мот, Мари Краймбрери, Pizza, Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Uma2rmaH, Дмитрий Маликов, Ева Польна, Dabro, Звонкий, Filatov & Karas, Владимир Пресняков, «Дискотека Авария», Ольга Серябкина, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Денис Майданов представили специальные версии самых главных песен за тридцатилетнюю историю радиостанции.

«Авторадио» – радиостанция со своим драйвом, мощнейшим творческим зарядом и уникальным контентом. Флагманский формат ГПМ Радио (также успешно развивает «Юмор FM», Детское радио, Comedy Radio, Радио ENERGY и др.) сегодня можно услышать во всех регионах страны, в зоне приема – более 73 тыс. городов и населенных пунктов. По итогам второго полугодия 2022 года «Авторадио» возглавило рейтинг популярных радиостанций России*.

«Я желаю вам не сдавать темпы и обороты. У «Авторадио» – это именно обороты, потому что они максимальные. «Авторадио» задает тренды, это, действительно, что-то очень глобальное – супербренд», – отметила Юлианна Караулова, общаясь с журналистами в пресс-зоне. Многочисленные телеграммы, которые поступали в адрес радиостанции, подтверждали эти слова.

Главным поздравлением стали слова Президента России Владимира Путина, которые со сцены зачитала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева. «Аудитория «Авторадио» постоянно прирастает новыми слушателями, и праздничное событие вы встречаете вместе с миллионами своих преданных поклонников, которые ежедневно настраиваются на частоту радиостанции, чтобы пообщаться с известными ведущими, познакомиться с актуальными новостями, получить заряд бодрости и оптимизма», – говорится в поздравлении главы государства.

В зале в этот вечер царила непередаваемая атмосфера – живой звук, видеографика мирового уровня, оригинальные танцевальные номера слились в единую праздничную симфонию. «Голоса» Звонкого, «Солнце Монако» Люси Чеботиной под аккомпанемент группы «Фрукты» и симфонического оркестра заиграли совсем по-иному – лучше, ярче, сочнее. Классическое звучание добавило колорита в «выяснение отношений» Димы Билана и Мари Краймбрери, исполнивших «Ты не моя пара», дуэту Леонида Агутина и Владимира Преснякова «ДНК», а «Исповеди» Shamana придало еще большей выразительности.

«Мы используем в своих произведениях инструменты и симфоническое звучание, но, чтобы вот так, вживую – это впервые. Неожиданно и необычно для нас», – признались музыканты группы «Дискотека Авария» после исполнения песни «Если хочешь остаться».

«Это очень необычный формат, потому что музыка, которую создают эстрадные артисты, сильно отличается от классической. На сцене – просто невероятная энергия, мощь», – добавила Ольга Серябкина.

В фойе для зрителей приготовили креативные фотозоны, где можно было сделать праздничные фото и поделиться ими в своих соцсетях с хештегом #Авторадио30летКлассика. Особую торжественность юбилею придала церемония на красной дорожке, за которой наблюдали тысячи гостей. Для тех же, кто не смог купить билеты, радиостанция вела прямую видеотрансляцию юбилейного шоу из Crocus City Hall на своем сайте, в мобильном приложении, на Rutube и в группах OK и «ВКонтакте», а в радиоэфире шла прямая аудиотрансляция концерта. Филипп Киркоров дефилировал в черном изысканном костюме с белым принтом и серьгой-кафф в виде большого паука, Лолита сначала появилась на красной дорожке в желтом свитере, а потом еще раз произвела фурор в экстремальном черном мини-платье, Валерия вышла в блестящем во всех смыслах этого слова костюме-двойке, а Ева Польна предстала в блистательной золотой шляпе весом более килограмма – звезды демонстрировали роскошные наряды и признавались в своей любви «Авторадио».

«Сегодня у нас грандиозный концерт, очень красивая сцена и абсолютно полный зал – от партера до балкона. Я считаю, что это показатель того, что радио важно, нужно и несмотря на бесконечное развитие новых технологий, оно живет, радует людей и поддерживает артистов. Это очень круто», – сказала Ева Польна.

За драйв на красной дорожке отвечали ведущие шоу «Поехали» Курочкин и Броневой, а создавать уникальную атмосферу концерта артистам помогали ведущие «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар.

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