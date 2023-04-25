В Красноярском крае пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

С 24 по 28 мая в Красноярском крае состоится III Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В 2023 году запланированы 6 концертов в Красноярске, Норильске и Зеленогорске.

Откроется фестиваль Гала-концертом на сцене Красноярской филармонии. Программа открытия соединит музыку композиторов-однофамильцев. Фрагменты из опер и инструментальные пьесы Петра Чайковского будут соседствовать с масштабной симфонической фреской «Слово о Полку Игореве» Александра Чайковского, соединяющей звучание симфонического и народного оркестров с солирующим альтом и художественным словом.

«Для нашего фестиваля очень важны специальные, особенные, фестивальные проекты. В этом году таким станет не только гала-концерт открытия, но и музыкально-литературно вечер «Истории любви». Это литературно-музыкальный спектакль, где артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» прочтут рассказы русских классиков на тему любви, знаковых для Московского художественного театра», – рассказывает артистический директор фестиваля Юрий Башмет.

Программа заключительного концерта в Красноярске 27 мая будет посвящена своего рода соперничеству Моцарта и Сальери. Во втором отделении концерта прозвучит бессмертный «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.

Неизменными участниками фестиваля станут камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижёра Владимира Ланде. Впервые к программе присоединятся Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина и Красноярский камерный хор.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Красноярского края и Русского концертного агентства.

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