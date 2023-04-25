25 апреля VK Play отмечает первый день рождения

Платформа поделилась статистикой за год работы. Количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 16,5 миллионов. При этом ежемесячная активная аудитория на конец первого квартала 2023 года составила более 13 миллионов пользователей.

С момента выхода VK Play Live из бета-тестирования в конце ноября к ней присоединилось более 20 тысяч стримеров, 9 тысяч запускают стримы регулярно. За все время на VK Play Live было настримлено почти миллион часов (924 002 часа). За год на VK Play прошло почти 2000 турниров по популярным киберспортивным дисциплинам, в которых приняло участие более 600 тысяч человек.

«За год VK Play вырос из амбициозного проекта в платформу, которую каждый день выбирают миллионы пользователей: они играют в игры, смотрят стримы и читают новости. За год к нам присоединились популярные стримеры, которые провели на стримах почти миллион часов, на платформе эксклюзивно вышла долгожданная игра Atomic Heart. Многое уже было сделано, дальше — больше. В первый год мы несомненно многого добились, и далее планируем развивать успех, предлагая то, что действительно нужно пользователям», — комментирует Василий Магурян, CEO VK Play.

25 апреля VK Play исполняется год, свой день рождения платформа хочет отметить с размахом и поблагодарить пользователей. С 25 апреля по 10 мая VK Play запускает беспроигрышный розыгрыш подарков на странице акции. Вращайте кубик и получайте гарантированные призы, среди которых ключи и скидки от 30 до 80% на популярные игры, сертификаты на несколько часов игры в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud, а также уникальные ачивки и подарки для профиля.

VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.

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