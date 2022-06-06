350-летие Петра Первого отметят на телеканалах «Ред Медиа»

Специальные юбилейные верстки фильмов и программ, посвященных эпохе и реформам первого русского императора, подготовили телеканалы «365 дней ТВ» и «Родное кино» (производятся компанией «Ред Медиа»).

9 июня, в день 350-летия Петра Первого, с 13:00 в эфире «365 дней ТВ» смотрите документальные проекты собственного производства, лучшие образцы отечественной документалистики и легендарный советский двухсерийный художественный фильм режиссера Владимира Петрова «Петр Первый», снятый в 1937 году.

«Преобразования Петра Первого, коснувшиеся буквально всех сфер — от религии и внешнего облика людей до налоговой системы и образования, — заложили основу принципиально новой жизни русского человека. Мы и сегодня активно пользуемся результатами петровских реформ. Судопроизводство, армия и флот, фабрики, заводы, каналы, аптеки, госпитали, лекарства, летосчисление, язык, печать, типография, военные училища, университеты и Российская Академия наук — всё это детища Петра!», – говорит главный редактор телеканала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко.

В 20:00 на канале состоится всероссийская премьера нового документального фильма «Живота своего не жалеть для Отечества».

Проект собственного производства «365 дней ТВ» расскажет о реформах Петра Первого в России в начале XVIII века, которые повлияли на дальнейший ход развития нашей страны. Съемки фильма прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Туле. Проект снимался на грант Президентского фонда культурных инициатив, который высоко оценил концепцию этого фильма.

«Ни один другой русский царь не вызывал настолько противоречивых оценок. Одни называли Петра Первого антихристом, другие превозносили его величие, мудрость и простоту. Это он, «живота своего не жалея», сражался рядом с гвардейцами; это он построил на болотах прекрасный город и возвел Россию в ранг европейских государств; это он создал невиданный прежде социальный лифт для храбрых и трудолюбивых. В одном критики и поклонники сходились — в признании невероятной энергии и решительности Петра, ставших двигателем его реформ», – рассказывает автор фильма Ольга Летягина.

Телеканал культовых фильмов прошлых лет «Родное кино» (входит в семейство «Настрой кино!») также подготовил специальный показ известных советских картин о Петре Первом:

С 6 по 8 июня в 19:00 — «Россия молодая». Многосерийный фильм режиссера Ильи Гурина о подвиге русских людей, спасших колыбель русского флота, Архангельск, от шведов в конце XVII — начале XVIII века.

9 июня в 16:15 — «Юность Петра». Начало эпической дилогии о российском императоре Петре Великом совместного производства СССР и ГДР от режиссера Сергея Герасимова по роману Алексея Толстого. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности. Однако уже в ту пору Петр выказывает ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.