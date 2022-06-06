Состоялась премьера трейлера сериала «Женщина в состоянии развода», который выходит в онлайн-кинотеатре KION с 9 июня. Это комедийная драма о поколении 30-летних производства кинокомпании «Щука». Главные роли в проекте исполнили Артем Ткаченко, Мария Машкова, Данила Якушев и Анна Котова-Дерябина. Режиссерами сериала выступили Ольга Сафронова и Дмитрий Гайтян.
«Женщина в состоянии развода» — ироничная и теплая история о поколении 30-летних. К ним принадлежит главная героиня, Никифорова Вера Петровна. Она — молодой специалист, врач-стоматолог, ее муж Сергей — популярный писатель. Год назад они развелись, причиной тому стали многочисленные измены супруга. Брачная лодка пошла ко дну, теперь каждый из супругов должен идти своим путем. Вера проводит год, пытаясь жить в свое удовольствие. Девушка считает, что имеет на это полное право — она молода, красива, умна и, помимо прочего, ни от кого не зависит в плане финансов. Со времени развода в ее голове укоренилась мысль, что брак переоценен, и ничего лучше, чем быть самой по себе (на пару с котом) и представить нельзя. Всё меняется после планового посещения гинеколога: оказывается, из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребенка. Если героиня хочет когда-нибудь стать матерью, стоит сократить «когда-нибудь» до «как можно быстрее». Планы на вольную жизнь Веры в одно мгновение сменяются идеей найти подходящего мужчину, от которого ей захотелось бы иметь детей. Времени на раздумья нет, настало время действовать! Женская физиология подгоняет Веру сделать определенный выбор.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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