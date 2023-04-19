В Тель-Авиве состоялась международная премьера военной драмы «Праведник» Сергея Урсуляка. Первым израильским зрителям картину представили сам режиссер, актеры Александр Яценко и Дов Гликман, автор сценария Геннадий Островский, а также продюсер Мария Ушакова.

Показ состоялся во Дворце культуры и собрал культурную и бизнес-элиту города, сотрудников «Яд Вашема», звезд и политиков. Но самым важным гостем стал Леон Рубен, участник драматических событий, о которых рассказывается в фильме, посетивший мероприятие вместе с семьей.

Гости зрительской премьеры, последовавшей за светской, в Культурном центре «Анис» после эмоционального сеанса получили уникальную возможность задать вопросы создателям и поделиться с ними своими впечатлениями.

Израильский прокат стартует 20 апреля, сразу после Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, дистрибьютором выступает кинокомпания «КиноРай». Фильм будет демонстрироваться на русском языке с субтитрами на иврите.

Компания «КиноРай» является официальным и эксклюзивным дистрибьютором в Израиле проектов ведущих голливудских студий, а также других зарубежных фильмов с русским дубляжом и выпускает в прокат российское кино.

Выпуск «Праведника» на большие экраны Израиля станет уникальным с точки зрения росписи: планируется выпуск фильма в кинотеатрах, которые редко работают с российским кино.

Фильм «Праведник» производства «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь» вышел в российский прокат 16 февраля, на сегодняшний день картину посмотрели уже 2,1 млн зрителей. Фильм еще можно увидеть в избранных кинотеатрах России.

О фильме

В основе фильма — бессмертный подвиг Николая Киселева, советского офицера, который в августе–октябре 1942 г., будучи руководителем отряда из пяти бойцов-партизан, спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. Их путь составил около 1500 км. В 2005 г. Николаю Киселеву было присвоено звание Праведник народов мира, его имя увековечено на Стене почета в Саду Праведников народов мира в Яд Вашем, израильском Мемориальном комплексе истории Холокоста. Потомки спасенных им людей ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня, в день последней акции в Долгиновском гетто.

Вдохновением для создателей послужил документальный фильм продюсера Якова Каллера и режиссера Юрия Малюгина «Список Киселева» 2008 г.

Съемки картины проходили в 2021–2022 гг. в Белоруссии, Израиле и России. В Белоруссии команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события.

Автор сценария Геннадий Островский и один из генеральных продюсеров Тимур Вайнштейн ездили в Израиль и встречались с участниками драматических событий и их потомками, чьи рассказы легли в основу сценария. Кроме того, Геннадий Островский изучал архивные документы и много фактов почерпнул в историческом исследовании И. Герасимовой «Марш жизни. Как спасали долгиновских евреев».

Актриса Любовь Константинова, исполнившая роль переводчицы Ани, несколько месяцев брала уроки языка идиш.

«Праведник» — дебют в большом кино для актрисы Марии Золотухиной, сыгравшей Тову Липницкую.

«Праведник» — это 10-я работа в проектах Сергея Урсуляка для Сергея Маковецкого, 8-я для Федора Добронравова, 4-я для Александра Яценко и 3-я для Евгения Ткачука.

В массовых сценах в картине участвовало до 400 человек.

Для проекта понадобилось около 1000 костюмов, их брали в аренду либо шили специально для съемок. Главными задачами художников по костюмам были абсолютная достоверность и естественность персонажей, поэтому нельзя было обойтись без помощи военного консультанта.

Минское гетто, одно из самых больших в Восточной Европе, для картины воссоздавали в Выборге и Санкт-Петербурге. «Локацию нужно было полностью смоделировать, причем приходилось фантазировать, так как документальных фотографий практически не сохранилось», — отмечает художник-постановщик Евгений Качанов.

В Белоруссии для съемок выкупались или были взяты в аренду деревенские избы, которые перестраивались под нужды группы; строились сараи, выкапывались блиндажи. «Избу, уединенно стоящую в лесу, мы выкупили для сцены в польской усадьбе, — рассказывает художник-постановщик Евгений Качанов. — Мы сделали перепланировку и ремонт, поменяли полы и потолки, выполнили росписи, занесли мебель, ткани, реквизит; а потом, согласно сценарию, этот дом пришлось сжечь».

Для масштабной сцены перехода через Двину специально был сооружен деревянный мост по образцу мостов 1940-х гг. — этот объект, в соответствии со сценарием, также сгорел во время съемок одной из финальных сцен фильма.

Сцена ночной переправы вброд потребовала 2 дня скрупулезных репетиций «на земле» и была снята холодной сентябрьской ночью всего за 2 дубля.

Один из важнейших «персонажей» фильма — лес. Белорусские кинематографисты помогли команде фильма отсмотреть и выбрать немало живописных локаций. Один проход по опушке мог быть снят совершенно в разных местах в десятках километров друг от друга.

Ключевой артефакт по сюжету картины — астролябия, изготовленная еврейскими мастерами в испанском городе Толедо в XVI–XVII вв. и передававшаяся в семье главного героя из поколения в поколение. Чтобы изготовить эту реликвию, художники фильма во главе с художником по реквизиту Анатолием Баторовым сначала по фото и архивам изучили множество астролябий европейских и еврейских мастеров, после чего приступили к отрисовке эскизов своей астролябии. Когда был утвержден финальный вид инструмента, его корпус изготовили из латуни, стрелки из серебра, и декоративным штрихом стала инкрустация искусственными камнями.

На съемках было использовано до 60 единиц исторического стрелкового вооружения для каждой стороны, а также советская 45-милиметровая противотанковая пушка. Кроме того, в кадре можно увидеть немецкие автомобили, мотоциклы, полугусеничный бронетранспортер и средний танк Вермахта PzKpfw IV.

Один из важных членов киноотряда Киселева — белорусский конь Снежок, у которого было много съемочных смен. Когда группа из Минска переехала снимать в Выборг, Снежка заменил российский дублер.

Документальная кинохроника, использованная в картине, предоставлена специалистами Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем.

«Праведник» стал последней лентой в фильмографии соратника Урсуляка, прославленного художника-постановщика Алима Матвейчука: мэтр скоропостижно скончался в начале работы над картиной.

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