382 спортсмена приняли участие в арт-забеге «ОТ СТАРТА К АРТУ» в Крыму

2 и 3 мая в Городе молодых творцов под Судаком при поддержке Министерства спорта Республики Крым прошёл культурно-спортивный арт-забег «ОТ СТАРТА К АРТУ». В нём приняли участие 382 бегуна — 206 мужчин и 176 женщин — из разных регионов России. Победителями стали представители Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Москвы, Смоленска, Ростовской, Свердловской и Калининградской области.

Испытали выносливость в арт-забеге по пересечённой местности как профессиональные спортсмены, так и любители, а также дети. Возраст самого юного участника спортивных соревнований — 5 лет. Бегуны преодолели шесть дистанций разного уровня сложности: от 500 метров для детей до 50 км для взрослых спортсменов. Самыми популярными стали расстояния в 5 и 15 км. Из пробежали 120 и 101 человек, соответственно.

Четыре маршрута пролегали по живописным окрестностям Судака. Стартовав возле выставочного центра «АРТ-ЭКСПО», который находится между Академией творческий индустрий «Меганом» и пляжем «Ракета», участники самой длинной дистанции преодолевали путь мимо вершины горы Ай-Георгий, маяка на мысе Меганом, киногородка у Лисьей бухты и хребта Чалки. Путь участников более коротких дистанций пролегал через виноградники Солнечной долины, а также части хребта Токлук-Сырт. В конце маршрутов все бегуны пробежали мимо двадцати скульптур арт-парка «Таврида».

Накануне забега участникам устроили традиционную макаронную вечеринку «Паста-пауза», на которой было приготовлено 140 кг макарон, а по завершении спортивного события победителей наградил начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы Министерства спорта Республики Крым Дмитрий Падян. Он подчеркнул, что каждый своим участием внёс большой вклад в масштабное спортивное событие Крыма. Для зрителей и болельщиков также была подготовлена культурная программа: экскурсии по арт-парку «Таврида», спортивные зарядки, семейные эстафеты и розыгрыш призов от партнёров арт-забега. Завершился культурно-спортивный день концертом популярной певицы Анет Сай, которая исполнила на пляже «Ракета» свои хиты, клипы на которые набирают десятки миллионов просмотров.

Арт-забег «ОТ СТАРТА К АРТУ» прошёл в рамках «Майских МегаВыходных» — масштабного праздника спорта, творчества и отдыха. Он состоялся с 1 по 4 мая в Городе молодых творцов на набережной Вдохновения под Судаком. Здесь гости смогли провести майские выходные целыми семьями: угощались шашлыком, принимали участие в спортивных играх, смотрели на работу художников под открытом небом, слушали живую музыку на выступлениях уличных артистов, посещали экскурсии по Академии творческих индустрий «Меганом» и арт-парку «Таврида», а на пляжной акватории погружались в подводный арт-парк.